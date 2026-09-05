/लोकभवन में आयोजित किया गया राज्यस्तरीय शिक्षक दिवस; उत्कृष्ट योगदान के लिए 32 शिक्षक सम्मानित

इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सम्मानित शिक्षकों के साथ प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं.

इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आज सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन की जन्म जयंती है और उन्हीं के कारण देश को शिक्षक दिवस मनाने का अवसर मिला है. राज्यपाल ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से जिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेंगे। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में मजबूत करने की जरूरत है और इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.