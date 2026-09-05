/लोकभवन में आयोजित किया गया राज्यस्तरीय शिक्षक दिवस; उत्कृष्ट योगदान के लिए 32 शिक्षक सम्मानित

राज्य चुनें
Himachal News(अंकुश डोभाल): पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देशभर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षक दिवस मनाया गया. इस अवसर पर शिमला के लोकभवन में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल ने प्रदेशभर से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नामित 32 शिक्षकों को पुरस्कारों से सम्मानित किया.
इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सम्मानित शिक्षकों के साथ प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं.
इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आज सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन की जन्म जयंती है और उन्हीं के कारण देश को शिक्षक दिवस मनाने का अवसर मिला है. राज्यपाल ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से जिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेंगे। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में मजबूत करने की जरूरत है और इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
वहीं, राज्य शिक्षक पुरस्कार के चयन को लेकर उठाए गए सवालों के संबंध में भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि चयन प्रक्रिया तीन अलग-अलग चैनलों के माध्यम से हुई है. राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि चयनकर्ताओं ने भी अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई होगी.
इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई दी. प्रदेश में धरने पर बैठे शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों का मामला उनके संज्ञान में है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है. शिक्षकों के कुछ संशय थे, जिन्हें दूर किया गया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस मामले को देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि धरने पर चल रहे शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा.
वहीं, प्रदेश में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 147 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा बोर्ड की गणना भी प्रदेश के अच्छे शिक्षा बोर्ड में की जाती है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रदेश के सरकारी स्कूलों से हो रहे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी.