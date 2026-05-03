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एसटीएफ टीम ने पकड़ी करोड़ों रुपये चिट्टे की बड़ी खेप

Una News: नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 03, 2026, 02:46 PM IST

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एसटीएफ टीम ने पकड़ी करोड़ों रुपये चिट्टे की बड़ी खेप

Una News: नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिसके चलते हिमाचल के ऊना जिला मे कंगाड़ा जिला कि एसटीएफ टीम ने संतोषगढ़ मे ऊना रोड पर कार स्वार तीन युवको से ड्रग्स (चिट्टा )की बड़ी खेप पकड़ी है. यह तीनो युवक ज़िस कार मे स्वार थे. तलाशी के दौरान पुलिस ने उस कार से तलाशी के दौरान एक किलो पांच ग्राम चिट्टा पकड़ा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट वैल्यू करोडो  रुपए बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ टीम कांगड़ा की एएसपी रेनू कुमारी के नेतृव मे संतोषगढ़ उन्ना मार्ग पर नाका लगाया हुआ था. इस दौरान संतोषगढ़ कि तरफ से आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका तो तालशी के दौरान कार मे से एक किलो पांच ग्राम चिट्टे की बड़ी खेप बरामद हुई है. चिट्टे की बड़ी खेप को 15 पैकेट मे पैक किया गया था. चिट्टे की इतनी बड़ी खेप मिलने से पुलिस भी हैरान है. नशे की खेप के साथ पकडे गये तीनो आरोपी ऊना जिला के अलग-अलग गाँव के रहने बाले है.

आरोपियों कि पहचान गाड़ी चालक गुरमुख सिंह सुपुत्र श्री नारायण दास निवासी गाँव व डाकघर बरनोह तहसील व जिला ऊना व गाड़ी में सवार रमन कुमार पुत्र श्री छज्जू राम निवासी समूर कलां, तहसील व जिला ऊना, सर्वजीत सिंह उर्फ विन्दर सुपुत्र श्री संतोख सिंह निवासी गाँव अप्पर देहलां, डाकघर लोअर देहलाँ, तहसील व जिला ऊना के खिलाफ ND&PS Act की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज़ कर उन्हें अरेस्ट कर लिया  गया है और गाड़ी को भी कब्ज़े में ले लिया  हैं. पुलिस अब यह पता लगाने मे जुट गई है कि नशे की इतनी बड़ी खेप कहा से लाई जा रही थी और आगे इसे कहां सप्लाई किया जाना था नशे के बढ़ते करोबार पर नकेल कसने के लिए कांगाड़ा की एसटीएफ टीम ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है और ऊना पुलिस को आरोपियों को सौंप दिया गया है. पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है. एसटीएफ की एडिशनल एसपी रेणु कुमारी ने कहा कि एसटीएफ का गठन होने के बाद जब पहली बड़ी कामयाबी है जो एसटीएफ के हाथ लगी है.

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