कांगड़ा के पालमपुर में तूफ़ान का कहर; पेड़ उखड़ कर घर की छत पर गिरा

गनीमत रही कि परिवार के सदस्य कुछ समय पहले ही रसोई से खाना खाकर लौटे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. पीड़ित चुनी लाल ने बताया कि दोपहर के बाद तेज बारिश हो रही थी तथा परिवार खाना खाने के बाद पक्के मकान में विश्राम कर रहा था. अचानक कच्चे मकान में बनाई रसोई में आवाज आई. बाहर जाकर देखा तो रसोई का शेड पूरी तरह से गिर गया था.