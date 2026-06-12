कांगड़ा के पालमपुर में तूफ़ान का कहर; पेड़ उखड़ कर घर की छत पर गिरा

राज्य चुनें
Palampur Storm News: हिमाचल प्रदेश में ज़िला कांगड़ा के पालमपुर में आज मौसम विभाग के अलर्ट के अनुरूप शाम तूफ़ान का कहर देखने को मिला. जहाँ आज दोपहर से ही मौसम ने करवट बदली है और लगातार बरसात जारी है. इसी बीच शाम एक बड़ा पेड़ तेज तूफ़ान के चलते गिर गया. इस की चपेट में पार्किंग में खड़ी तीन गाड़ियों आ गई.
जिसमें से दो को काफ़ी नुकसान हुआ है. वहीं इस पेड़ को चपेट में एक रिहायशी घर की छत भी आ गई और वो भी गिर गई. वहीं बिजली का पोल भी इस पेड़ की जद में आ गया. गनीमत रही को इसमें कोई जनहानि नहीं हुई. दूसरी तरफ़ उपमंडल पालमपुर के ही साथ लगते बगौड़ा गांव में एक कच्चे मकान की रसोई पूरी तरह ध्वस्त हो गई.
गनीमत रही कि परिवार के सदस्य कुछ समय पहले ही रसोई से खाना खाकर लौटे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. पीड़ित चुनी लाल ने बताया कि दोपहर के बाद तेज बारिश हो रही थी तथा परिवार खाना खाने के बाद पक्के मकान में विश्राम कर रहा था. अचानक कच्चे मकान में बनाई रसोई में आवाज आई. बाहर जाकर देखा तो रसोई का शेड पूरी तरह से गिर गया था.
मौसम विभाग के अनुसार कल भी ज़िला कांगड़ा कुल्लू मंडी शिमला व सिरमौर के लिए तेज आंधी तूफ़ान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में 12 जून यानी आज भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा ही मौसम बना रह सकता है.
इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.