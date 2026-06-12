Add Zee Business As A Preferred Source
App

कांगड़ा के पालमपुर में तूफ़ान का कहर; पेड़ उखड़ कर घर की छत पर गिरा

Palampur Storm News: हिमाचल प्रदेश में ज़िला कांगड़ा के पालमपुर में आज मौसम विभाग के अलर्ट के अनुरूप शाम तूफ़ान का कहर देखने को मिला.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 12, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:48 AM IST
कांगड़ा के पालमपुर में तूफ़ान का कहर; पेड़ उखड़ कर घर की छत पर गिरा

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कांगड़ा के पालमपुर में तूफ़ान का कहर; पेड़ उखड़ कर घर की छत पर गिरा
Palampur Storm News1 min ago
2
Punjab Weather Update30 min ago
3
ajj da hukamnama57 min ago
4
Harpal Singh CheemaJun 11
5
Niti Aayog MeetingJun 11