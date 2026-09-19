/मंडी में निजी बाइक-स्कूटी से यात्रियों की व्यावसायिक ढुलाई पर सख्ती; 6 वाहनों के चालान

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी नवीन कुमार ने बताया कि निजी दोपहिया वाहनों का इस प्रकार यात्रियों के परिवहन के लिए व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के परिवहन के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अथवा परिवहन विभाग मंडी की ओर से ऐसी किसी सेवा के संचालन के लिए कोई औपचारिक अनुमति या प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया है. आरटीओ ने बताया कि विभाग की ओर से इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. निजी दोपहिया वाहनों को व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते पाए जाने पर अब तक 6 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं. विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है.