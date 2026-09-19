/मंडी में निजी बाइक-स्कूटी से यात्रियों की व्यावसायिक ढुलाई पर सख्ती; 6 वाहनों के चालान

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Mandi News (नितेश सैनी) : मंडी जिला में निजी दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने वालों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय मंडी के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर-परिवहन श्रेणी के मोटरसाइकिल और मोपेड/स्कूटी मालिक अपने निजी वाहनों का उपयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं.
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी नवीन कुमार ने बताया कि निजी दोपहिया वाहनों का इस प्रकार यात्रियों के परिवहन के लिए व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के परिवहन के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अथवा परिवहन विभाग मंडी की ओर से ऐसी किसी सेवा के संचालन के लिए कोई औपचारिक अनुमति या प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया है. आरटीओ ने बताया कि विभाग की ओर से इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. निजी दोपहिया वाहनों को व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते पाए जाने पर अब तक 6 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं. विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है.
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार ने जिला मंडी की आम जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे अनधिकृत निजी वाहनों से यात्रा करने का विकल्प न चुनें. यात्रियों की सुरक्षा और नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों से यात्रियों के परिवहन के लिए केवल विधिवत पंजीकृत और अधिकृत वाणिज्यिक वाहनों का ही इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि निजी वाहन को व्यावसायिक गतिविधि में लगाने से पहले संबंधित नियमों और अनुमति की स्थिति की जानकारी लेना आवश्यक है. परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनधिकृत परिवहन सेवाओं के बजाय वैध और अधिकृत परिवहन साधनों का ही उपयोग करें.