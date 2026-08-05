सुधीर शर्मा का CM सुक्खू पर तंज- ‘CM के कटे बाल संग्रहालय में रखे, DNA स्टडी होनी चाहिए'

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के हालिया चंबा दौरे को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां कटवाए गए उनके बालों को संग्रहालय में रखा जाना चाहिए और उन पर डीएनए स्टडी कराई जानी चाहिए.
सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली से परेशान है और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए भाजपा नेताओं और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट तैयार कर रही है. उनके अनुसार, इस चार्जशीट में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए कथित झूठे मामलों से जुड़े दस्तावेज और एनेक्सचर भी शामिल किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रतिशोध की राजनीति अपनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है.
चंबा दौरे पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री के चंबा दौरे का जिक्र करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर ऐसे स्थानों का दौरा करते हैं, जहां सरकार पर अतिरिक्त खर्च का बोझ न पड़े. उन्होंने मुख्यमंत्री के बाल कटवाने की सामने आई तस्वीर का हवाला देते हुए व्यंग्य किया कि कटे हुए बालों को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उन पर डीएनए स्टडी कराई जानी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि चंबा अपनी पारंपरिक चप्पलों के लिए भी प्रसिद्ध है. इसी संदर्भ में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वहां "झंड" (पारंपरिक हेयरकट) भी करवा लेते तो बाल कटवाने का खर्च भी बच जाता.
सुधीर शर्मा के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.