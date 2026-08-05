सुधीर शर्मा का CM सुक्खू पर तंज- ‘CM के कटे बाल संग्रहालय में रखे, DNA स्टडी होनी चाहिए'

चंबा दौरे पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री के चंबा दौरे का जिक्र करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर ऐसे स्थानों का दौरा करते हैं, जहां सरकार पर अतिरिक्त खर्च का बोझ न पड़े. उन्होंने मुख्यमंत्री के बाल कटवाने की सामने आई तस्वीर का हवाला देते हुए व्यंग्य किया कि कटे हुए बालों को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उन पर डीएनए स्टडी कराई जानी चाहिए.