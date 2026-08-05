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सुधीर शर्मा का CM सुक्खू पर तंज- ‘CM के कटे बाल संग्रहालय में रखे, DNA स्टडी होनी चाहिए'

Sudhir Sharma: भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंबा दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके कटे बाल संग्रहालय में रखे जाएं और उन पर DNA स्टडी होनी चाहिए. साथ ही सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 05, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:38 PM IST
सुधीर शर्मा का CM सुक्खू पर तंज- ‘CM के कटे बाल संग्रहालय में रखे, DNA स्टडी होनी चाहिए'

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