विजिलेंस के नोटिस पर 13 अगस्त को पेश नहीं होंगे सुधीर शर्मा

Sudhir Sharma News(संदीप सिंह): आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस के नोटिस पर धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा 13 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होंगे. सुधीर शर्मा ने विजिलेंस को भेजे अपने हस्तलिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम के चलते 13 अगस्त को धर्मशाला में उपलब्ध नहीं होने की बात कही है.