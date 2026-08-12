विजिलेंस के नोटिस पर 13 अगस्त को पेश नहीं होंगे सुधीर शर्मा

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Sudhir Sharma News(संदीप सिंह): आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस के नोटिस पर धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा 13 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होंगे. सुधीर शर्मा ने विजिलेंस को भेजे अपने हस्तलिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम के चलते 13 अगस्त को धर्मशाला में उपलब्ध नहीं होने की बात कही है.
सुधीर शर्मा की ओर से विजिलेंस को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि वह 18 अगस्त को जांच में शामिल होंगे और विजिलेंस टीम के साथ पूरा सहयोग करेंगे.
दरअसल, विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज FIR नंबर 0006/2026 की जांच के सिलसिले में सुधीर शर्मा को 13 अगस्त सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया था.
नोटिस में विजिलेंस ने सुधीर शर्मा से शेयरों से जुड़ी 70.84 लाख रुपये की आय, जमीन बिक्री से प्राप्त 74.07 लाख रुपये, रक्कड़ स्थित बहुमंजिला मकान के निर्माण, वाहनों, बैंक खातों, निवेश और परिवार की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं.
विजिलेंस के नोटिस पर दिए जवाब में सुधीर शर्मा ने कहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम के चलते वह 13 अगस्त को धर्मशाला में उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने 18 अगस्त को विजिलेंस के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होने और जांच टीम के साथ पूरा सहयोग करने की सहमति जताई है.