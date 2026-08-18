/विजिलेंस पूछताछ पर सुधीर शर्मा का सरकार पर हमला, बोले- बौखलाहट में धर्मशाला को बनाया पुलिस छावनी

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Dharmshala (विपिन कुमार): आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की जांच में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा विजिलेंस थाने में पहुंचे. जांच में शामिल होने से पहले भाजपा विधायक ने हमुमान मंदिर में पहुंचकर संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके समर्थकों की भी भीड़ जमा हो गई. विजिलेंस जांच के सिलसिले में धर्मशाला स्थित विजिलेंस थाना पहुंचकर पूछताछ में शामिल हुए भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके पास पूछे गए सभी सवालों के जवाब के साथ आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं. सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, वह उस समय का है जब प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और वह स्वयं उनकी कैबिनेट में मंत्री थे. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मौजूदा सरकार यह साबित करना चाहती है कि वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में सरकार गलत थी या भ्रष्ट थी.
कुछ नहीं मिला तो अब घर के कागज खंगाल रहे
भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले उनके खिलाफ कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो अब उनके घर की पैमाइश और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि उनके पास संपत्ति और अन्य मामलों से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं और वह उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों को जनता और मीडिया के सामने भी रखा जाएगा.
धर्मशाला में भारी पुलिस बल की तैनाती पर उठाए सवाल
विजिलेंस पूछताछ के दौरान धर्मशाला में भारी संख्या में पुलिस और क्यूआरटी जवानों की तैनाती को लेकर भी सुधीर शर्मा ने सरकार को ताना मारा. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यह दर्शाती है कि सरकार किस तरह दबाव में है.
उन्होंने उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई कथित टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि शायद उसी डर के कारण आज धर्मशाला को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. शर्मा ने कहा कि उनके साथ मौजूद लोग किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने समर्थन और लगाव के चलते पहुंचे हैं.
प्रदेश में बन गई है FIR की सरकार
समर्थकों द्वारा काले बिल्ले लगाने को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि यह विरोध का प्रतीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चुने हुए जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना आम बात हो गई है. सुधीर शर्मा ने कहा कि काले बिल्ले लगाकर उनके समर्थक इसी कार्यप्रणाली और कथित तानाशाही का विरोध कर रहे हैं.
जांच में सहयोग का दावा सुधीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि वह विजिलेंस जांच से भाग नहीं रहे हैं और जांच एजेंसी के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास सभी आवश्यक रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं और वह हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ देंगे. विजिलेंस कार्रवाई के बीच सुधीर शर्मा के इस बयान के बाद धर्मशाला में सियासी माहौल और गरमा गया है. एक ओर जहां भाजपा विधायक ने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, वहीं मामले में जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.