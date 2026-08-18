/विजिलेंस पूछताछ पर सुधीर शर्मा का सरकार पर हमला, बोले- बौखलाहट में धर्मशाला को बनाया पुलिस छावनी

Dharmshala (विपिन कुमार): आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की जांच में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा विजिलेंस थाने में पहुंचे. जांच में शामिल होने से पहले भाजपा विधायक ने हमुमान मंदिर में पहुंचकर संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके समर्थकों की भी भीड़ जमा हो गई. विजिलेंस जांच के सिलसिले में धर्मशाला स्थित विजिलेंस थाना पहुंचकर पूछताछ में शामिल हुए भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके पास पूछे गए सभी सवालों के जवाब के साथ आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं. सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, वह उस समय का है जब प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और वह स्वयं उनकी कैबिनेट में मंत्री थे. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मौजूदा सरकार यह साबित करना चाहती है कि वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में सरकार गलत थी या भ्रष्ट थी.