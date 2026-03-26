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सुजानपुर एयर शो: दूसरे दिन भी वायुसेना के विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, युवाओं में बढ़ा उत्साह

Himachal Air Show: सुजानपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने एयर शो में शानदार करतब दिखाए. रामनवमी पर हजारों लोग पहुंचे, युवाओं में सेना के प्रति बढ़ा उत्साह.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:00 PM IST

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सुजानपुर एयर शो: दूसरे दिन भी वायुसेना के विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, युवाओं में बढ़ा उत्साह

Sujanpur Air Show: हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में आयोजित एयर शो के दूसरे दिन भी आसमान रोमांच और उत्साह से भर गया. भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने लगातार दूसरे दिन अपने शानदार हवाई करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

रामनवमी की छुट्टी होने के कारण सुजानपुर चौगान मैदान में भारी संख्या में लोग एयर शो देखने पहुंचे. हमीरपुर और कांगड़ा जिला समेत आसपास के क्षेत्रों से आए छात्रों और स्थानीय लोगों ने इस अद्भुत प्रदर्शन का भरपूर आनंद लिया.

22 मिनट तक आसमान में रोमांच
करीब 22 मिनट तक चले इस एयर शो में सूर्य किरण टीम के हॉक्स विमानों ने आसमान में एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए. हल्के बादलों के बावजूद पायलट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आकाश में विभिन्न आकृतियां बनाईं, जिसे देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं.

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छात्रों और युवाओं में दिखा उत्साह
एयर शो को देखने पहुंचे छात्रों ने पायलट्स के कौशल की सराहना की. इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति प्रेरित करना भी रहा, जिसमें यह कार्यक्रम काफी हद तक सफल नजर आया.

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
इस मौके पर सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, उपायुक्त गंधर्व राठौर, पुलिस अधीक्षक बलवीर ठाकुर और सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल रचना जोशी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

विधायक रंजीत राणा ने कहा कि हिमाचल में पहली बार आयोजित यह एयर शो युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा. वहीं उपायुक्त गंधर्व राठौर ने बताया कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली, जो इसके उद्देश्य को सफल बनाती है.

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के हवाई करतब दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसके बावजूद पायलट्स ने शानदार प्रदर्शन किया. कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को विमानों द्वारा बनाई गई आकृतियों और करतबों की जानकारी भी दी गई.

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