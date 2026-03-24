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Himachal Pradeshसुजानपुर के आसमान में गरजे फाइटर जेट! एयर शो से पहले हॉक्स विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

सुजानपुर के आसमान में गरजे फाइटर जेट! एयर शो से पहले हॉक्स विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

सुजानपुर टिहरा में 25-26 मार्च को होने वाले भारतीय वायु सेना के एयर शो से पहले हॉक्स विमानों ने रिहर्सल में शानदार करतब दिखाए. सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम भी दिखाएगी दमदार प्रदर्शन.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:21 PM IST

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सुजानपुर के आसमान में गरजे फाइटर जेट! एयर शो से पहले हॉक्स विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में प्रस्तावित भारतीय वायु सेना के एयर शो से पहले मंगलवार को भव्य रिहर्सल का आयोजन किया गया. अधिकारियों की निगरानी में चार हॉक्स (Hawk) विमानों ने आसमान में शानदार करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया.

25-26 मार्च को होगा भव्य एयर शो
भारतीय वायु सेना 25 और 26 मार्च को सुजानपुर टिहरा के मैदान में एयर शो आयोजित करने जा रही है. हिमाचल प्रदेश में पहली बार होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.

चंडीगढ़ से पहुंचे हॉक्स विमान
सैनिक स्कूल की प्रधानाचार्य और वायु सेना की वरिष्ठ अधिकारी ग्रुप कैप्टन रचना जोशी ने बताया कि चंडीगढ़ एयर स्टेशन से चार हॉक्स विमान सुजानपुर पहुंचे और यहां रिहर्सल की गई. इस दौरान पायलट्स ने एरिया मैपिंग की, ताकि मुख्य आयोजन के दौरान बेहतर और सटीक प्रदर्शन किया जा सके.

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भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए की गई तैयारी
उन्होंने बताया कि सुजानपुर का भौगोलिक क्षेत्र विमान से करतब दिखाने के लिए चुनौतीपूर्ण है, इसलिए पायलट्स ने रिहर्सल के जरिए परिस्थितियों को समझा और अभ्यास किया.

सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम दिखाएगी करतब
एयर शो में वायु सेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम हिस्सा लेगी. टीम के कुल नौ विमान सुजानपुर के आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे. शो के दौरान कमेंट्री के लिए टीम के सदस्य पहले ही सुजानपुर पहुंच चुके हैं.

चंडीगढ़ और आदमपुर से भरेंगे उड़ान
एयर शो के दौरान विमान चंडीगढ़ और आदमपुर एयर फोर्स स्टेशनों से उड़ान भरेंगे. प्रशासन की ओर से भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है.

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