सुजानपुर के आसमान में IAF का दमदार शो! 22 मिनट तक गूंजे फाइटर जेट्स, करतब देख लोगों के उड़े होश

Sujanpur Air Show: सुजानपुर में भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण टीम ने 22 मिनट तक शानदार एयर शो किया. हॉक्स विमानों के करतब देख हजारों लोग रोमांचित हुए, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा बढ़ा.
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Himachal Air Show: हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया. करीब 22 मिनट तक आसमान में हॉक्स विमानों ने रोमांचक और हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
यह एयर शो प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए हमीरपुर और कांगड़ा जिलों समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. खासकर स्कूली छात्रों में इस शो को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.
आसमान में दिखीं शानदार कलाकृतियां
एयर शो के दौरान वायु सेना के विमानों ने आसमान में विभिन्न आकृतियां बनाईं और कई रोमांचक स्टंट प्रस्तुत किए. सुजानपुर के भौगोलिक हालातों को देखते हुए यह प्रदर्शन पायलट्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, बावजूद इसके उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया.
छात्रों और युवाओं में दिखा उत्साह
एयर शो देखने पहुंचे एनसीसी कैडेट्स ने इसे बेहद प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं में देशभक्ति और सेना में शामिल होने की भावना को मजबूत करते हैं. कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने ऐसे करतब पहले सिर्फ फिल्मों में देखे थे.
युवाओं को प्रेरित करने का उद्देश्य
सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल और वायु सेना की वरिष्ठ अधिकारी रचना जोशी ने बताया कि यह शो चंडीगढ़ एयर स्टेशन से संचालित किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायु सेना और सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है.
जनप्रतिनिधियों ने सराहा आयोजन
इस मौके पर सुजानपुर के विधायक Ranjit Rana समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे. विधायक ने इस सफल आयोजन के लिए प्रशासन और आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं.