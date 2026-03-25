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Himachal Pradeshसुकेत देवता मेला में उमड़ा आस्था का सैलाब! भक्ति रात्रि में दिखी हिमाचल की अद्भुत संस्कृति

सुकेत देवता मेला में उमड़ा आस्था का सैलाब! भक्ति रात्रि में दिखी हिमाचल की अद्भुत संस्कृति

मंडी के सुकेत देवता मेले में भक्ति रात्रि के दौरान श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला. DC अपूर्व देवगन ने देव श्री बड़ेयोगी के दर पर शीश नवाया और देव परंपराओं को सहेजने पर जोर दिया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:30 PM IST

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सुकेत देवता मेला में उमड़ा आस्था का सैलाब! भक्ति रात्रि में दिखी हिमाचल की अद्भुत संस्कृति

Mandi News: मंडी जिले में आयोजित राज्यस्तरीय सुकेत देवता मेला इस बार भक्ति और संस्कृति के अनूठे संगम का साक्षी बना. भक्ति रात्रि कार्यक्रम ने जहां श्रद्धा का माहौल बनाया, वहीं हिमाचल की समृद्ध देव परंपराओं को एक जीवंत मंच भी प्रदान किया.

इस अवसर पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने परिवार सहित देव श्री बड़ेयोगी महाराज के दर पर शीश नवाया. उन्होंने इसे अपने लिए सौभाग्यपूर्ण अनुभव बताते हुए कहा कि प्रशासन क्षेत्र की प्राचीन देव संस्कृति को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है.

“देव संस्कृति को सहेजना हमारी प्राथमिकता”
डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि भक्ति रात्रि जैसे आयोजन देव परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य में इन्हें और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा.

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संस्कृति के मंच पर दिखी विविधता
उन्होंने बताया कि मंडी और सुंदरनगर की देव संस्कृति आपस में गहराई से जुड़ी हुई है. अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तर्ज पर यहां भी प्रदेशभर की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली.
विशेष रूप से किन्नौर के पारंपरिक ‘रौलाने’ उत्सव की प्रस्तुति दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही.

जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाकर आमजन से जोड़ना है, ताकि ये परंपराएं समय के साथ और अधिक मजबूत और जीवंत बनी रहें.

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सुकेत देवता मेला: भक्ति रात्रि में दिखा आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम
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