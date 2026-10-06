/सुक्खू सरकार से नाराज दृष्टिबाधितों का बड़ा ऐलान! 1089 दिन बाद दिल्ली कूच, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों का धरना अब 1089 दिन पूरे कर चुका है. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है.