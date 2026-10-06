/सुक्खू सरकार से नाराज दृष्टिबाधितों का बड़ा ऐलान! 1089 दिन बाद दिल्ली कूच, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों का धरना अब 1089 दिन पूरे कर चुका है. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है.
सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर दृष्टिबाधित संघ ने अब दिल्ली जाने का फैसला किया है. संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के मुताबिक, आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री और दिव्यांगता आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी अपनी मांगें रखी जाएंगी.
लिखित आश्वासन नहीं मिला तो दिल्ली जाएंगे
राजेश ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजनों को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि यदि दोपहर तक सरकार की ओर से मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो आंदोलनकारी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी के आवास का घेराव किया जाएगा. आंदोलनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब तीन वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अब लिखित आश्वासन से कम किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे.
करीब 1100 बैकलॉग पद भरने की मांग
दृष्टिबाधितों की प्रमुख मांगों में सरकारी विभागों में आरक्षित करीब 1100 बैकलॉग पदों को भरना शामिल है. इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती मेला आयोजित करने की मांग भी की जा रही है.
आंदोलनकारी मासिक दिव्यांग पेंशन को 1700 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और बीपीएल श्रेणी में दिव्यांगजनों को बिना शर्त शामिल करने की मांग भी उठाई गई है.
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
राजेश ठाकुर का कहना है कि करीब तीन वर्षों से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन मिले, लेकिन ठोस निर्णय नहीं हुआ.
दृष्टिबाधित संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक और ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. अब दिल्ली कूच के फैसले से इस मुद्दे के और बड़ा रूप लेने की संभावना है.