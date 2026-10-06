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सुक्खू सरकार से नाराज दृष्टिबाधितों का बड़ा ऐलान! 1089 दिन बाद दिल्ली कूच, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात

Visually Impaired Protest: हिमाचल में 1089 दिनों से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है. लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर राहुल गांधी से मुलाकात और मांगें रखने की तैयारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 06, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:01 PM IST
सुक्खू सरकार से नाराज दृष्टिबाधितों का बड़ा ऐलान! 1089 दिन बाद दिल्ली कूच, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात

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