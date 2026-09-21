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CM सुक्खू ने अलर्जली भवन फेज-2 का किया उद्घाटन, 20 करोड़ में तैयार हुआ नया CM ऑफिस

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में 20 करोड़ की लागत से बने अलर्जली भवन फेज-2 का उद्घाटन किया. किशाऊ परियोजना से 1200-1500 करोड़ सालाना लाभ का दावा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:50 PM IST
CM सुक्खू ने अलर्जली भवन फेज-2 का किया उद्घाटन, 20 करोड़ में तैयार हुआ नया CM ऑफिस

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