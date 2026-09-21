CM सुक्खू ने अलर्जली भवन फेज-2 का किया उद्घाटन, 20 करोड़ में तैयार हुआ नया CM ऑफिस

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अलर्जली भवन फेज-2 का उद्घाटन किया. नए भवन में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय स्थापित किए गए हैं. भवन के अन्य हिस्सों में निर्माण कार्य अभी जारी है, जहां आगे मंत्रियों के कार्यालय भी बनाए जाएंगे.
उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यालय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री पद का संस्थान है.
20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ भवन
मुख्यमंत्री के मुताबिक नए कार्यालय भवन पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. फिलहाल 15 कमरे तैयार किए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय संचालित होंगे. भवन के पूरी तरह तैयार होने के बाद इसमें मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भी कार्यालय उपलब्ध होंगे.
सुक्खू ने कहा कि नए भवन से लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने में सुविधा होगी. उन्होंने बताया कि पुराने कार्यालय में जगह कम होने के कारण लोगों को परेशानी होती थी और मुख्यमंत्री के वहां आने-जाने के दौरान यातायात भी प्रभावित होता था. नए कार्यालय से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिलने की बात उन्होंने कही.
फिजूलखर्ची के आरोपों पर सुक्खू का जवाब
विपक्ष की ओर से कार्यालय भवन को लेकर लगाए जा रहे फिजूलखर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोई अनावश्यक खर्च नहीं किया है. उन्होंने कहा कि यह कार्यालय मुख्यमंत्री पद के लिए है और भविष्य में जो भी मुख्यमंत्री होगा, वह इसी कार्यालय का इस्तेमाल करेगा.
सुक्खू ने यह भी कहा कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है.
किशाऊ बांध पर भी बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय किशाऊ परियोजना के लिए हुए समझौते में हिमाचल के हितों का पर्याप्त संरक्षण नहीं हुआ था। सुक्खू के मुताबिक, उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया और नए समझौते में प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया.
हाल में छह राज्यों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है. परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के पास प्रस्तावित है.
सुक्खू ने दावा किया कि नए समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में करीब 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ मिल सकता है. यह दावा मुख्यमंत्री ने पहले भी किशाऊ परियोजना को लेकर किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण में करीब पांच साल लग सकते हैं और सरकार का प्रयास है कि हिमाचल के संसाधनों से प्रदेश को अधिक आर्थिक लाभ मिले.