CM सुक्खू ने अलर्जली भवन फेज-2 का किया उद्घाटन, 20 करोड़ में तैयार हुआ नया CM ऑफिस

किशाऊ बांध पर भी बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय किशाऊ परियोजना के लिए हुए समझौते में हिमाचल के हितों का पर्याप्त संरक्षण नहीं हुआ था। सुक्खू के मुताबिक, उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया और नए समझौते में प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया.