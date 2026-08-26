/‘सुख’ शब्द को लेकर सुक्खू-जयराम में तकरार, CM बोले- मेरा नाम सुखविंदर है, सिर्फ ‘सुख’ नहीं

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सरकारी योजनाओं के नाम में इस्तेमाल किए जा रहे ‘सुख’ शब्द को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली. जयराम ठाकुर ने सरकार की योजनाओं के नाम में ‘सुख’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, जिस पर सुक्खू ने भी चुटीले अंदाज में जवाब दिया.
‘मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नहीं’
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनका नाम ‘सुखविंदर सिंह’ है, केवल ‘सुख’ नहीं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे ‘जय हिंद’ में ‘जय’ शब्द का अर्थ जयराम ठाकुर नहीं होता, उसी तरह सरकारी योजनाओं में ‘सुख’ का मतलब खुशी है और इसका संबंध उनके नाम से जोड़ना सही नहीं है.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान जयराम ठाकुर पर हल्का कटाक्ष भी किया. उन्होंने कहा कि योजनाओं में इस्तेमाल होने वाला ‘सुख’ शब्द पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के नाम से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन जयराम ठाकुर को केवल उनके नाम से ही परेशानी है.
जयराम ठाकुर ने योजनाओं के नाम पर उठाए सवाल
दरअसल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में राज्य सरकार की उन योजनाओं का मुद्दा उठाया, जिनके नाम में ‘सुख’ शब्द शामिल है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के नाम से जोड़कर प्रचार कर रही है.
हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की ओर से ‘सुख की सरकार’ का नारा भी इस्तेमाल किया जाता है. सरकार की कई प्रमुख योजनाओं के नाम में भी ‘सुख’ शब्द शामिल है.
इन योजनाओं में शामिल है ‘सुख’
राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और सुख की छांव योजना शामिल हैं.
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना निराश्रित बच्चों के कल्याण से जुड़ी है. वहीं मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसके अलावा सुख की छांव योजना के जरिए अति गरीब परिवारों को सहायता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी की गई है.
विधानसभा में ‘सुख’ शब्द को लेकर हुई यह नोकझोंक राजनीतिक बहस के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में देखने को मिली, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने जवाब से नेता प्रतिपक्ष पर चुटकी ली.