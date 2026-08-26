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‘सुख’ शब्द को लेकर सुक्खू-जयराम में तकरार, CM बोले- मेरा नाम सुखविंदर है, सिर्फ ‘सुख’ नहीं

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल विधानसभा में सरकारी योजनाओं के नाम में ‘सुख’ शब्द को लेकर सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने आ गए. CM बोले- मेरा नाम सुखविंदर है, सिर्फ ‘सुख’ नहीं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:31 PM IST
‘सुख’ शब्द को लेकर सुक्खू-जयराम में तकरार, CM बोले- मेरा नाम सुखविंदर है, सिर्फ ‘सुख’ नहीं

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