/‘सुख’ शब्द को लेकर सुक्खू-जयराम में तकरार, CM बोले- मेरा नाम सुखविंदर है, सिर्फ ‘सुख’ नहीं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सरकारी योजनाओं के नाम में इस्तेमाल किए जा रहे ‘सुख’ शब्द को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली. जयराम ठाकुर ने सरकार की योजनाओं के नाम में ‘सुख’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, जिस पर सुक्खू ने भी चुटीले अंदाज में जवाब दिया.