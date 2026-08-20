भाजपा पर बरसे CM सुक्खू, बोले- संपदा लूटने वालों पर होगी कार्रवाई

पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि CWC की बैठक में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने सवाल किया कि जब हिमाचल में पेपर लीक हुआ था तो क्या भाजपा के पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा. वर्तमान सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड टूट रहा है और सरकार शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करना चाहती है. पब्लिक सर्विस कमीशन में पहली बार लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ने का फैसला लिया गया है और सरकारी नौकरियों में सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है.