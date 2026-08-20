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भाजपा पर बरसे CM सुक्खू, बोले- संपदा लूटने वालों पर होगी कार्रवाई

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल की संपदा लूटने वालों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने पेपर लीक और विजिलेंस जांच समेत कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:16 PM IST
भाजपा पर बरसे CM सुक्खू, बोले- संपदा लूटने वालों पर होगी कार्रवाई

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