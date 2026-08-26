सुलयाली आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्राचीन पद्धतियों से हो रहा जटिल रोगों का उपचार

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Nurpur (भूषण शर्मा): विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुलयाली आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से रोगियों को उपचार उपलब्ध करवाकर अपनी विशेष पहचान बना रहा है. दस बिस्तरों वाले इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में लीच थेरेपी और पंचकर्म जैसी पारंपरिक उपचार विधियों के माध्यम से विभिन्न रोगों का इलाज किया जा रहा है. यहां स्थानीय क्षेत्र के अलावा पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं.
आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. सन्नी जरियाल ने बताया कि कुछ समय पहले अस्पताल में विशेष रूप से त्वचा रोगों के उपचार के लिए जलौका पद्धति शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में उपलब्ध ज्ञान को किताबों तक सीमित न रखकर आम लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि विशेषकर ऐसे त्वचा रोगों में, जो दवाइयों से ठीक होने के बाद बार-बार परेशान करते हैं, दवा के साथ जलौका पद्धति का प्रयोग करने पर संतोषजनक परिणाम देखने को मिले हैं. हालांकि यह उपचार पद्धति हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है और रोगी की जांच के बाद ही चिकित्सक इसके इस्तेमाल का निर्णय लेते हैं.
उन्होंने बताया कि अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा पंचकर्म के अंतर्गत विभिन्न प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार विधियों से भी मरीजों का उपचार किया जाता है. निजी अस्पतालों की तुलना में यहां उपचार काफी कम शुल्क में उपलब्ध करवाया जा रहा है. अस्पताल में उपचार करवाकर लाभ प्राप्त करने वाले मरीज दूसरे लोगों को भी यहां आने की सलाह दे रहे हैं.
नगर परिषद नूरपुर की अध्यक्ष नीति महाजन ने कहा कि वह अपने पति का आयुर्वेदिक उपचार करवाने के लिए सुलयाली आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंची हैं. उन्होंने अस्पताल में मिल रही उपचार सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि स्टाफ मरीजों का बेहतर ढंग से उपचार कर रहा है और उनके पति को भी उपचार से काफी लाभ महसूस हो रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि महंगे अस्पतालों में जाने से पहले सुलयाली के इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं का भी लाभ उठाएं.
पंचायत प्रधान टीनू ने कहा कि सुलयाली का राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है. डॉ. सन्नी जरियाल द्वारा त्वचा संबंधी रोगों के लिए शुरू की गई जलौका पद्धति ने अस्पताल को विशेष पहचान दिलाई है. उन्होंने कहा कि पंचकर्म उपचार की सुविधा भी यहां उपलब्ध है और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पंजाब तथा जम्मू से भी मरीज उपचार करवाने पहुंच रहे हैं.