सुलयाली आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्राचीन पद्धतियों से हो रहा जटिल रोगों का उपचार

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. सन्नी जरियाल ने बताया कि कुछ समय पहले अस्पताल में विशेष रूप से त्वचा रोगों के उपचार के लिए जलौका पद्धति शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में उपलब्ध ज्ञान को किताबों तक सीमित न रखकर आम लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि विशेषकर ऐसे त्वचा रोगों में, जो दवाइयों से ठीक होने के बाद बार-बार परेशान करते हैं, दवा के साथ जलौका पद्धति का प्रयोग करने पर संतोषजनक परिणाम देखने को मिले हैं. हालांकि यह उपचार पद्धति हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है और रोगी की जांच के बाद ही चिकित्सक इसके इस्तेमाल का निर्णय लेते हैं.