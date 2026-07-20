25 साल का इंतजार हुआ खत्म! सुलयाली–बिल्हा श्मशान घाट सड़क बनी

लागत बढ़ी, फिर भी नहीं रुका निर्माण कार्य

स्थानीय युवा साहिल ने बताया कि सुलयाली बाजार तक सड़क ठीक थी, लेकिन वहां से श्मशान घाट तक करीब 750 से 800 मीटर का हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो चुका था. शुरुआत में इस कार्य के लिए लगभग तीन लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण लागत बढ़कर करीब 8 से 10 लाख रुपये तक पहुंच गई. इसके बावजूद विधायक ने बजट की कमी नहीं आने दी और सड़क निर्माण का कार्य पूरा करवाया.