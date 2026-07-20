25 साल का इंतजार हुआ खत्म! सुलयाली–बिल्हा श्मशान घाट सड़क बनी

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Nurpur News: नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुलयाली में सुलयाली बाजार से ठढेरु गांव होते हुए बिल्हा श्मशान घाट तक जाने वाली वर्षों पुरानी जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है. लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे लोगों ने कार्य पूरा होने पर विधायक रणवीर सिंह निक्का का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए बड़ी राहत बताया.
ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क केवल सुलयाली पंचायत ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. खासकर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट जाने वाले लोगों को खराब सड़क के कारण वर्षों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. कई बार पंचायत और संबंधित विभाग के समक्ष सड़क की मरम्मत की मांग उठाई गई, यहां तक कि 1100 हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.
विधायक के प्रयासों से पूरी हुई वर्षों पुरानी मांग
स्थानीय निवासी वकील सिंह ने बताया कि यह सड़क करीब 25 वर्ष पहले बनी थी और समय के साथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. कई वर्षों तक विभिन्न जनप्रतिनिधियों और विभागों के समक्ष मांग रखने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी. उन्होंने बताया कि विधायक रणवीर सिंह निक्का ने लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपने निजी फंड से सड़क का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके लिए पूरा क्षेत्र उनका आभारी है.
विद्यार्थियों और ग्रामीणों को मिली राहत
गांव की छात्रा छोटी बेटी ने कहा कि पहले सड़क की खराब हालत के कारण स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी होती थी. अब सड़क बनने से विद्यार्थियों, बुजुर्गों और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी.
लागत बढ़ी, फिर भी नहीं रुका निर्माण कार्य
स्थानीय युवा साहिल ने बताया कि सुलयाली बाजार तक सड़क ठीक थी, लेकिन वहां से श्मशान घाट तक करीब 750 से 800 मीटर का हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो चुका था. शुरुआत में इस कार्य के लिए लगभग तीन लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण लागत बढ़कर करीब 8 से 10 लाख रुपये तक पहुंच गई. इसके बावजूद विधायक ने बजट की कमी नहीं आने दी और सड़क निर्माण का कार्य पूरा करवाया.
कठिन परिस्थितियों में पूरा हुआ निर्माण
ग्रामीणों के अनुसार सड़क संकरी होने के कारण विभाग ने भारी मशीनरी ले जाने में असमर्थता जताई थी. इसके बाद ट्रैक्टर, छोटी मशीनों और श्रमिकों की मदद से निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया.
सड़क बनने पर ग्रामीणों ने विधायक रणवीर सिंह निक्का का सामूहिक रूप से धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों को इसी तरह प्राथमिकता दी जाएगी.