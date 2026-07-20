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25 साल का इंतजार हुआ खत्म! सुलयाली–बिल्हा श्मशान घाट सड़क बनी

नूरपुर के सुलयाली से बिल्हा श्मशान घाट तक 25 वर्षों से जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है. ग्रामीणों ने विधायक रणवीर सिंह निक्का का आभार जताते हुए इसे क्षेत्र के लिए बड़ी राहत बताया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:43 PM IST
25 साल का इंतजार हुआ खत्म! सुलयाली–बिल्हा श्मशान घाट सड़क बनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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