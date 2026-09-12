/सुमन भारती शर्मा का राजेंद्र राणा पर पलटवार, पूछा- BJP ने 1500 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित की?

Hamirpur News(अरविंदर सिंह): हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा विकास भाजपा को हजम नहीं हो रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश और हमीरपुर में समान रूप से विकास कार्य होने का दावा किया.