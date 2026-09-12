/सुमन भारती शर्मा का राजेंद्र राणा पर पलटवार, पूछा- BJP ने 1500 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित की?

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Hamirpur News(अरविंदर सिंह): हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा विकास भाजपा को हजम नहीं हो रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश और हमीरपुर में समान रूप से विकास कार्य होने का दावा किया.
सुमन भारती शर्मा ने भाजपा नेताओं पर मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री का ‘फोबिया’ हो गया है.
मुख्यमंत्री के कार्यालय को लेकर भाजपा पर पलटवार
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कार्यालय बनाए जाने को लेकर भाजपा की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राजेंद्र राणा से सवाल किया कि यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री अपने लिए कार्यालय बना रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि यह कोई आलीशान बंगला नहीं, बल्कि संगठनात्मक कार्यों और जनसेवा के लिए कार्यालय है. सचिवालय में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऐसे कार्यालय की आवश्यकता है.
भाजपा के जिला कार्यालयों पर उठाए सवाल
सुमन भारती शर्मा ने भाजपा की ओर से बनाए गए जिला कार्यालयों को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संबोधन में जिला कार्यालयों को लेकर चर्चा की गई थी.
कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि देशभर में बनाए गए इन कार्यालयों के निर्माण के लिए धन कहां से आया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने हर जिले में कार्यालय खोले हैं और 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की गई है.
उन्होंने भाजपा प्रवक्ताओं से इसका जवाब देने की मांग करते हुए सवाल किया कि इन कार्यालयों के निर्माण के लिए पैसा कहां से आया.
केंद्र सरकार के कर्ज और विज्ञापनों पर भी सवाल
सुमन भारती शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने देश पर लाखों करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ाया है तो इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए.
उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य योजनाओं के विज्ञापनों पर खर्च होने वाली राशि को लेकर भी सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने नई संसद भवन के निर्माण की जरूरत पर भी सवाल खड़े किए.
‘भाजपा को विकास हजम नहीं हो रहा’
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहे विकास कार्य भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आए दिन मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को केवल बयानबाजी करने के बजाय अपने आरोपों के तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए.
झूठे आरोपों पर FIR की चेतावनी
सुमन भारती शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता बिना तथ्यों के मीडिया के सामने आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस तथ्यों के साथ जवाब दे रही है.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजेंद्र राणा बार-बार मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगाएंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एक बार फिर भाजपा नेताओं से अपने जिला कार्यालयों के निर्माण में खर्च हुए धन का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में तथ्य सामने रखने चाहिए.