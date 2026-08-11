/सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री? CM सुक्खू ने दिए बड़े संकेत, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर बड़ा संकेत दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और हाईकमान की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी. उन्होंने कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने को लेकर कहा कि वह कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.