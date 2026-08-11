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सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री? CM सुक्खू ने दिए बड़े संकेत, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार

हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने के संकेत दिए हैं. हाईकमान की मंजूरी के बाद जल्द मंत्रिमंडल विस्तार संभव है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 11, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:27 PM IST
सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री? CM सुक्खू ने दिए बड़े संकेत, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार

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सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने के संकेत, CM सुक्खू बोले- जल्द मंत्रिमंडल विस्तार
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