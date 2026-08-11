/सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री? CM सुक्खू ने दिए बड़े संकेत, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर बड़ा संकेत दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और हाईकमान की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी. उन्होंने कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने को लेकर कहा कि वह कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री मंगलवार को शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इससे पहले वह अग्निशमन विभाग के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विभाग के 46 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
MIS के तहत सेब खरीद पर कोई कैप नहीं
सेब खरीद के लिए लागू MIS को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास जमा किए जाने वाले सेब पर कोई सीमा तय नहीं है. उन्होंने कहा कि 100 बोरियों की कोई कैप नहीं है और जितना सेब आएगा, सरकार उसे खरीदेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी नोटिस में कोई क्लेरिकल गलती है तो उसे ठीक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संबंधित नोटिस पिछले वर्ष के लिए जारी किए गए हैं. SDMC के माध्यम से जारी नोटिसों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को इन्हें रोकने के निर्देश देने की बात कही.
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बागवानों के हित में सबसे ज्यादा काम किया है.
शिमला जिला परिषद चुनाव पर भाजपा को घेरा
शिमला जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और अदालत के निर्देशों के आधार पर चुनाव की तारीख तय होगी. उन्होंने कहा कि पहले तय की गई तारीख पर भाजपा के सदस्य चुनाव में शामिल नहीं हुए थे.
पंचायती राज चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जिला परिषद और BDC चुनावों को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही है. उन्होंने इन चुनावों को “चूल्हे-चौके का चुनाव” बताते हुए कहा कि इनका विधानसभा चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने 256 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 116 उम्मीदवार चुनाव जीते. वहीं, कांग्रेस ने जिला परिषद चुनाव में आधिकारिक तौर पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी चुनाव जीतने में सफल रहे।
उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सरकार के समय 12 में से 9 जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में पार्टी इसे दोहरा नहीं सकी.
प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे के संकेत
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रियंका गांधी का घर है और वह 14 अगस्त को प्रदेश का दौरा कर सकती हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रियंका गांधी ने मंडी के देउरी स्कूल के पुनर्निर्माण को लेकर सुझाव दिया था. हालांकि, फिलहाल देउरी स्कूल के उद्घाटन को लेकर कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है.
आपदा राहत के 1500 करोड़ पर केंद्र को घेरा
हिमाचल में आपदा के बाद प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री से प्रदेश के लिए घोषित सहायता राशि जारी करवाने की मांग करनी चाहिए.
सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद 1500 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की थी और इसका सोशल मीडिया पर उल्लेख भी किया गया था, लेकिन अभी तक प्रदेश को यह राशि नहीं मिली है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 1500 करोड़ रुपये की सहायता जारी करने की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कर्मचारियों की देनदारियां हैं और केंद्र से सहायता मिलने पर इन्हें चुकाने में सरकार को राहत मिलेगी.