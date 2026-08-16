सुंदरनगर के अलसू चौक में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा के युवक की मौत; चार गंभीर घायल

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. अलसू चौक के पास हरियाणा नंबर की ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों से टकरा गई. इसके बाद कार की चपेट में पास से गुजर रहा एक टेम्पो भी आ गया. हादसे में हरियाणा निवासी 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.