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सुंदरनगर के अलसू चौक में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा के युवक की मौत; चार गंभीर घायल

Mandi Accident: सुंदरनगर के अलसू चौक में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर ब्रेजा कार दो ट्रकों से टकरा गई. हादसे में हरियाणा के 26 वर्षीय युवक की मौत और 4 लोग गंभीर घायल हुए.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 16, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:33 PM IST
सुंदरनगर के अलसू चौक में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा के युवक की मौत; चार गंभीर घायल

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