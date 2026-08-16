सुंदरनगर के अलसू चौक में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा के युवक की मौत; चार गंभीर घायल

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. अलसू चौक के पास हरियाणा नंबर की ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों से टकरा गई. इसके बाद कार की चपेट में पास से गुजर रहा एक टेम्पो भी आ गया. हादसे में हरियाणा निवासी 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
जानकारी के अनुसार ब्रेजा कार फोरलेन से गुजर रही थी. अलसू चौक के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पार्क किए गए दो ट्रकों से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इसी दौरान पास से गुजर रहा एक टेम्पो भी हादसे की चपेट में आ गया.
26 वर्षीय युवक की मौत, चार घायल
दुर्घटना में कार सवार हरियाणा निवासी 26 वर्षीय आकाश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर ले जाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है. हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है.
पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया. पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाते हुए हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार किस वजह से अनियंत्रित हुई.
हादसे के बाद कुछ समय के लिए फोरलेन पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और यातायात को सुचारू करवाया.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.