/सुंदरनगर फोरलेन पर दर्दनाक हादसा! 6 साल के कुशल के सिर से उठा पिता का साया, अज्ञात वाहन ने कुचला

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Mandi News: मंडी जिले के सुंदरनगर में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के फोरलेन बाईपास पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जरल गांव के पास एक मजदूर को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया.
मृतक की पहचान श्रवण कुमार पुत्र उधन सिंह, निवासी गांव कनपारा, तहसील वहेरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. वह अपने पीछे पत्नी, छह वर्षीय बेटे कुशल और माता को छोड़ गया है.
परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम
हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
सूचना मिलते ही सुंदरनगर पुलिस थाना की टीम थाना प्रभारी कमलकांत के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ परिजनों और स्थानीय लोगों से बातचीत की. परिजन वाहन चालक की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे.
पुलिस के आश्वासन के बाद खुला जाम
पुलिस प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया. इसके बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हुई.
पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए फोरलेन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी जानकारी जुटाकर वाहन की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर उठे सवाल
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने फोरलेन पर बढ़ते यातायात के बीच पैदल चलने वाले लोगों और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि व्यस्त फोरलेन पर पैदल आवाजाही करने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए.
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से वाहन की पहचान करने और हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.