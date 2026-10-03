/सुंदरनगर फोरलेन पर दर्दनाक हादसा! 6 साल के कुशल के सिर से उठा पिता का साया, अज्ञात वाहन ने कुचला

परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम

हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.