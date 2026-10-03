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सुंदरनगर फोरलेन पर दर्दनाक हादसा! 6 साल के कुशल के सिर से उठा पिता का साया, अज्ञात वाहन ने कुचला

Mandi Accident: सुंदरनगर फोरलेन बाईपास पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर श्रवण कुमार की मौत हो गई. परिजनों ने हाईवे जाम कर आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 03, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:57 AM IST
सुंदरनगर फोरलेन पर दर्दनाक हादसा! 6 साल के कुशल के सिर से उठा पिता का साया, अज्ञात वाहन ने कुचला

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