सुंदरनगर में गैस संकट गहराया: घंटों लाइन में इंतजार, फिर भी खाली हाथ लौट रहे लोग

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में घरेलू एलपीजी गैस की किल्लत अब गंभीर रूप ले चुकी है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा. इससे आम जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

सुबह 6 बजे से लाइन, 5 घंटे इंतजार

गुरुवार को स्थिति और भी खराब नजर आई. सैकड़ों उपभोक्ता सुबह 6 बजे से ही गैस गोदामों के बाहर लाइन में लग गए, लेकिन करीब 11 बजे तक भी अधिकांश लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया. कई लोग 5-5 घंटे इंतजार के बाद निराश होकर लौटने को मजबूर हुए.

गैस एजेंसियों पर मनमानी के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसियां समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रहीं. वहीं कुछ लोगों को आसानी से गैस मिलने की बात सामने आ रही है, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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दोहरी मार: खर्च भी, गैस भी नहीं

उपभोक्ताओं को गैस गोदाम तक पहुंचने के लिए ऑटो आदि का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसमें आने-जाने में करीब ₹400 तक खर्च हो रहे हैं. इसके बावजूद भी सिलेंडर न मिलने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.

कालाबाजारी के आरोप, प्रशासन पर सवाल

सबसे गंभीर आरोप गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर सामने आए हैं. लोगों का कहना है कि बाजार में सिलेंडर अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जबकि आम लोग लाइनों में परेशान हो रहे हैं.

हालांकि प्रशासन पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के उलट नजर आ रही है. इससे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा

-एक उपभोक्ता ने बताया कि DSC नंबर मिलने के बावजूद 3 महीने से गैस नहीं मिली

-एक महिला उपभोक्ता ने कहा कि बुकिंग के बाद भी 4 दिन से सिलेंडर नहीं मिला

-अन्य लोगों ने भी कई दिनों से खाली हाथ लौटने की शिकायत की

चेतावनी: सड़कों पर उतर सकते हैं लोग

लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और कालाबाजारी पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे.