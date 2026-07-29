/सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका, कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मामले में SLP खारिज

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता (सीनियोरिटी) और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम देवेंद्र कुमार एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट ने रद्द किया था 2024 का कानून
इससे पहले 25 अप्रैल 2026 को हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था. यह कानून दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था.
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा शामिल थे, ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस अधिनियम को रद्द कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिल सकी.
क्या है पूरा मामला?
प्रदेश में अलग-अलग समय पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की अनुबंध अवधि अलग-अलग रही. पहले कर्मचारियों को 8 वर्ष बाद नियमित किया जाता था, फिर इसे 6 वर्ष, उसके बाद 5 वर्ष और वर्तमान में 3 वर्ष कर दिया गया.
इसी कारण वरिष्ठता और वित्तीय लाभ को लेकर विवाद पैदा हुआ. कुछ कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उन्हें नियुक्ति की मूल तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाएं.
पहले भी कर्मचारियों के पक्ष में आया था फैसला
इससे पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने का निर्णय दिया था.
इसके बाद राज्य सरकार ने नया कानून बनाकर उस फैसले के प्रभाव को बदलने की कोशिश की थी. हालांकि कर्मचारियों ने इस कानून को फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां अदालत ने इसे रद्द कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की SLP खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी बना रहेगा.