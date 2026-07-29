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सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका, कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मामले में SLP खारिज

हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कर्मचारियों की सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में राज्य सरकार की SLP खारिज हो गई. जानें हाईकोर्ट के फैसले और पूरे मामले की अहम बातें.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:19 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका, कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मामले में SLP खारिज

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