/सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका, कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मामले में SLP खारिज

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता (सीनियोरिटी) और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.