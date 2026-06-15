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सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को बड़ी राहत, विधायकों के मतदान अधिकार पर लगी रोक हटाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें विधायकों को नगर निकायों में मतदान से रोका गया था. फैसले के बाद अब विधायक स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डाल सकेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 15, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:59 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को बड़ी राहत, विधायकों के मतदान अधिकार पर लगी रोक हटाई

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