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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार को नगर निकाय चुनावों से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें विधायकों को नगर निकायों में मतदान करने से रोका गया था.
अब नगर निकाय चुनावों में वोट डाल सकेंगे विधायक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विधायक नगर निकाय चुनावों और संबंधित प्रक्रियाओं में मतदान कर सकेंगे. इस निर्णय को राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण कानूनी सफलता माना जा रहा है.
महाधिवक्ता ने बताया फैसले का आधार
हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि यह फैसला केवल सरकार के पक्ष में राहत नहीं है, बल्कि कानून की सही व्याख्या की पुष्टि भी करता है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 10(3) के तहत विधायकों को एक्स-ऑफिसियो सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार प्राप्त है.
उन्होंने कहा कि विधानसभा ने इस अधिकार को किसी विशेष बैठक या अवसर तक सीमित नहीं किया है, इसलिए विधायकों को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता.
अंतरिम आदेश से नहीं हो सकता अंतिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी मामले में अंतरिम आदेश के माध्यम से मुख्य याचिका का अंतिम निपटारा नहीं किया जा सकता. अदालत ने माना कि विधायक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और उन्हें कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए.
पहले घोषित परिणामों पर नहीं पड़ेगा असर
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन नगर निकायों में चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं और परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, उन मामलों में किसी भी प्रकार की आपत्ति केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही उठाई जा सकेगी.
आगामी चुनावों पर पड़ सकता है प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर प्रदेश के आगामी नगर निकाय चुनावों और नेतृत्व चयन की प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है. राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञ इसे स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला मान रहे हैं.