अंतरिम आदेश से नहीं हो सकता अंतिम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी मामले में अंतरिम आदेश के माध्यम से मुख्य याचिका का अंतिम निपटारा नहीं किया जा सकता. अदालत ने माना कि विधायक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और उन्हें कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए.