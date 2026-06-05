पीएमओ में जारी रहेगी तरुण कपूर की भूमिका; केंद्र ने दिया एक वर्ष का सेवा विस्तार

Tarun Kapoor PMO Extension News: हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. सचिव स्तर और वेतनमान पर नियुक्त कपूर का कार्यकाल 10 जून को समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें एक और वर्ष तक इस पद पर बनाए रखने का निर्णय लिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में ऊर्जा क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए तरुण कपूर को अपना सलाहकार नियुक्त किया था. मई 2022 में उन्हें दो वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया. इसके बाद वर्ष 2024 में उनका कार्यकाल पुनः दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया. उनका दूसरा कार्यकाल 10 जून 2026 को समाप्त होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक और वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया है. उल्लेखनीय है कि तरुण कपूर नवंबर 2021 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई.

तरुण कपूर प्रधानमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं. ऊर्जा क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के सौर ऊर्जा से जुड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में अहम भूमिका सौंपी गई है. शिमला निवासी तरुण कपूर के पिता राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत थे. उनकी शिक्षा शिमला और पालमपुर में हुई है. वे विश्वविख्यात नाथपा-झाकड़ी जलविद्युत परियोजना में निदेशक (कार्मिक) के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं. ऊर्जा क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें “सोलर मैन” के नाम से भी पहचान मिली है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं. फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण ऊर्जा पहलों में तरुण कपूर और की भूमिका अहम मानी जाती है. ऊर्जा क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है.