चुनाव हारकर भी जीत गए दिल! तरुण ठाकुर ने प्रतिद्वंद्वी को माला पहनाकर दी बधाई, लोगों ने की जमकर तारीफ

Mandi News: जिला परिषद चुनावों में हार-जीत के बाद अक्सर राजनीतिक कटुता और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन सराज क्षेत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक शालीनता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है.

जिला परिषद चुनाव में पराजित कांग्रेस समर्थित युवा नेता तरुण ठाकुर ने चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा कदम उठाया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. विजेता रोहित ठाकुर के सम्मान में आयोजित आभार रैली के दौरान तरुण ठाकुर स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और सभी को हैरान कर दिया.

मंच पर पहुंचकर दी जीत की बधाई

कार्यक्रम में पहुंचते ही तरुण ठाकुर ने सबसे पहले रोहित ठाकुर को फूलों की माला पहनाई और उन्हें गले लगाकर जीत की शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच भाईचारे और सम्मान का यह दृश्य देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों नेताओं का स्वागत किया.

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इस मौके पर मौजूद लोगों ने इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का बेहतरीन उदाहरण बताया.

लोगों ने कहा- यही है लोकतंत्र की असली खूबसूरती

स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद भी प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना बड़े दिल और सकारात्मक राजनीति की पहचान है. तरुण ठाकुर ने यह संदेश दिया कि राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों, आपसी सम्मान और रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

आभार रैली की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. कई लोगों ने इस पहल को "लोकतंत्र का सबसे सुंदर चेहरा" बताया है. सोशल मीडिया यूजर्स तरुण ठाकुर की खेल भावना और राजनीतिक परिपक्वता की सराहना कर रहे हैं.

चुनाव रोहित जीते, लेकिन चर्चा तरुण की

चुनावी आंकड़ों के अनुसार रोहित ठाकुर को लगभग 8,700 वोट मिले, जबकि तरुण ठाकुर को करीब 6,100 मत प्राप्त हुए. हालांकि चुनावी जीत रोहित ठाकुर के खाते में गई, लेकिन हार के बाद जिस विनम्रता और उदारता का परिचय तरुण ठाकुर ने दिया, उसने उन्हें लोगों के दिलों का विजेता बना दिया.

सराज से सामने आई यह तस्वीर ऐसे समय में सकारात्मक संदेश देती है, जब राजनीतिक मतभेद अक्सर व्यक्तिगत दूरी में बदल जाते हैं. लोकतंत्र, भाईचारे और सम्मान की यह मिसाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.