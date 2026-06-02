Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3235715
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

चुनाव हारकर भी जीत गए दिल! तरुण ठाकुर ने प्रतिद्वंद्वी को माला पहनाकर दी बधाई, लोगों ने की जमकर तारीफ

सराज जिला परिषद चुनाव में हार के बावजूद तरुण ठाकुर ने राजनीतिक शालीनता की मिसाल पेश की. आभार रैली में पहुंचकर उन्होंने विजेता रोहित ठाकुर को माला पहनाई और गले लगाकर जीत की बधाई दी. सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:37 PM IST

Trending Photos

चुनाव हारकर भी जीत गए दिल! तरुण ठाकुर ने प्रतिद्वंद्वी को माला पहनाकर दी बधाई, लोगों ने की जमकर तारीफ

Mandi News: जिला परिषद चुनावों में हार-जीत के बाद अक्सर राजनीतिक कटुता और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन सराज क्षेत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक शालीनता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है.

जिला परिषद चुनाव में पराजित कांग्रेस समर्थित युवा नेता तरुण ठाकुर ने चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा कदम उठाया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. विजेता रोहित ठाकुर के सम्मान में आयोजित आभार रैली के दौरान तरुण ठाकुर स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और सभी को हैरान कर दिया.

मंच पर पहुंचकर दी जीत की बधाई
कार्यक्रम में पहुंचते ही तरुण ठाकुर ने सबसे पहले रोहित ठाकुर को फूलों की माला पहनाई और उन्हें गले लगाकर जीत की शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच भाईचारे और सम्मान का यह दृश्य देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों नेताओं का स्वागत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मौके पर मौजूद लोगों ने इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का बेहतरीन उदाहरण बताया.

लोगों ने कहा- यही है लोकतंत्र की असली खूबसूरती
स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद भी प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना बड़े दिल और सकारात्मक राजनीति की पहचान है. तरुण ठाकुर ने यह संदेश दिया कि राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों, आपसी सम्मान और रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें
आभार रैली की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. कई लोगों ने इस पहल को "लोकतंत्र का सबसे सुंदर चेहरा" बताया है. सोशल मीडिया यूजर्स तरुण ठाकुर की खेल भावना और राजनीतिक परिपक्वता की सराहना कर रहे हैं.

चुनाव रोहित जीते, लेकिन चर्चा तरुण की
चुनावी आंकड़ों के अनुसार रोहित ठाकुर को लगभग 8,700 वोट मिले, जबकि तरुण ठाकुर को करीब 6,100 मत प्राप्त हुए. हालांकि चुनावी जीत रोहित ठाकुर के खाते में गई, लेकिन हार के बाद जिस विनम्रता और उदारता का परिचय तरुण ठाकुर ने दिया, उसने उन्हें लोगों के दिलों का विजेता बना दिया.

सराज से सामने आई यह तस्वीर ऐसे समय में सकारात्मक संदेश देती है, जब राजनीतिक मतभेद अक्सर व्यक्तिगत दूरी में बदल जाते हैं. लोकतंत्र, भाईचारे और सम्मान की यह मिसाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

TAGS

mandi newsTarun ThakurHimachal Pradesh

Trending news

mandi news
चुनाव हारकर भी जीत गए दिल! तरुण ठाकुर ने प्रतिद्वंद्वी को माला पहनाकर दी बधाई
Punjab PCS transfer 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 4 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
EVM Voting in Punjab Bypolls
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Nurpur news
राकेश पठानिया का बड़ा ऐलान! भड़वार वार्ड-2 के चुनाव परिणाम को HC में देंगे चुनौती
Jobanpreet Singh case
ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ
Badshah Cub Sealed
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲੱਬ ਸੀਲ
Punjab GST collection 2026
ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
Gold silver price
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
Chandigarh PG Firing Case
ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ
DGP Gaurav Yadav Issues Directions
ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼