/बड़सर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अनुमति आवेदन पर हाईकोर्ट सख्त, 5 लाख जमा कराने के बाद मिलेगी अनुमति

Himachal high court (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हमीरपुर जिले के बड़सर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर किए गए आवेदन पर सख्त नजर आया है. हिमाचल हाईकोर्ट के जज की न्यायधीश समूह ने इस शर्त के साथ राज्य सरकार को समारोह करवाने की अनुमति दी है कि राज्य सरकार को स्कूली बच्चों की वेलफेयर स्कीम में पांच लाख रुपये जमा करवाने होंगे. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह राशि अगर जमा नहीं करवाई जाती है, तो स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं होगी. मामले पर मुख्य जज गुरमीत सिंह संधावालिया और जज बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने तैयारियां कर लेने के बाद अनुमति आवेदन करने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने आयोजन को लेकर कार्ड छपवाने, निमंत्रण देने और अन्य तैयारियां नहीं की होतीं, तो अदालत स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं देती. अदालत ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी करने के बाद स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगना स्वीकार्य नहीं है. हालांकि, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आयोजन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सशर्त अनुमति देने का निर्णय लिया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को पांच लाख रुपये की निर्धारित राशि जमा करवानी होगी. अगर निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई तो स्कूल परिसर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं रहेगी. अदालत ने आदेश दिए हैं कि यह राशि स्कूल के बच्चों की वेलफेयर स्कीम के लिए उपयोग शुल्क के तौर पर जमा करवाई जाएगी. अदालत ने आयोजन की अनुमति देते हुए स्कूल परिसर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष शर्त रखी है. स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने के बाद परिसर में सफाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि स्कूल की गतिविधियों पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े. इस तरह हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में आयोजन की अनुमति तो दी है, लेकिन स्कूल परिसर के गैर-शैक्षणिक उपयोग को लेकर पहले से निर्धारित नियमों और शर्तों को भी बरकरार रखा है. दरअसल, हिमाचल हाईकोर्ट शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों का सार्वजनिक या सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करने को लेकर पहले ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर चुका है. समान मामले से जुड़ी जनहित याचिका में कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों को गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि समय समय पर अदालत ने विभिन्न आवेदनों पर ऐसे परिसरों में कार्यक्रम करवाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी. अदालत की ओर से दी गई अनुमतियों में बच्चों के वेलफेयर फंड में पैसे जमा कराने और कार्यक्रम के बाद सफाई करवाने जैसी कई शर्तें शामिल रही हैं. ऐसे में बड़सर स्कूल के खेल मैदान में होने जा रहे राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए सरकार की ओर से इसी पाबंदी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में आवेदन किया गया. अदालत ने मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पांच लाख रुपये की शर्त पर आयोजन की अनुमति दी है. यह राशि स्कूल के बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम में उपयोग की जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने आयोजन के बाद स्कूल परिसर में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की शर्त भी लगाई है. यानी सरकार को पहले पांच लाख रुपये जमा करवाने होंगे, तभी बड़सर स्कूल परिसर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा सकेगा.