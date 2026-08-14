/शकराला में खौफ के साये में सैकड़ों परिवार, घरों के साथ रास्तों में लगातार बढ़ रही दरारें

Monsoon in Himachal (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ग्राम पंचायत के शकराला क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों परिवार इन दिनों डर और चिंता के माहौल में जीवन बिता रहे हैं. इलाके में जमीन लगातार धंस रही है, जिससे घरों, सड़कों और पैदल रास्तों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं. हर दिन बढ़ती इन दरारों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए. शकराला क्षेत्र में करीब 150 से अधिक मकान हैं. इनमें से कई घरों की दीवारों, फर्श और आंगन में गहरी दरारें आ चुकी हैं. लोग अपने घरों की बार-बार मरम्मत करवाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नई दरारें दिखाई देने लगती हैं. इससे लोगों का खर्च भी बढ़ रहा है और उनका डर भी कम नहीं हो रहा. बरसात के मौसम ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण जमीन और कमजोर हो रही है. कई जगह घरों तक जाने वाली सीढ़ियां एक तरफ झुक गई हैं. कुछ रास्तों में भी दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल बन गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी में कई वर्षों से धीरे-धीरे धंसाव हो रहा है. उनका मानना है कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में बने नेशनल हाईवे और नीचे चल रहे फोरलेन निर्माण के दौरान की गई कटिंग से जमीन कमजोर हुई है. इसी वजह से अब दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं. लोगों ने अपनी तरफ से भी समस्या कम करने की कोशिश की है. उन्होंने करीब चार लाख रुपये खर्च कर घरों की छतों और बाथरूम से निकलने वाले पानी की सही निकासी के लिए पाइप बिछाए हैं. उनका मानना है कि पानी का सही निकास न होना भी जमीन धंसने की एक बड़ी वजह हो सकता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके का जल्द वैज्ञानिक जाँच कराने और स्थायी समाधान निकालने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है. फिलहाल शकराला के सैकड़ों परिवार हर दिन इसी डर के साथ रह रहे हैं कि पता नहीं अगली दरार कब और कितनी बड़ी हो जाए.