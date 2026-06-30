प्रसूता महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी

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Kullu News: कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में मृतका मंजू शर्मा की मौत के मामले में चल रहा धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है. जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए है. वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों का भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिल रहा है. प्रदर्शनकारी लगातार आरोपी डॉक्टर और नर्स की निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे है.
हालांकि बीते कल पूरे दिन भर लगातार प्रदर्शन जारी रहा और शाम को जिला प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट आने का आश्वासन मिलने के बाद है प्रदर्शनकारी जरूर धरने से हटे लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ लोग मिलकर अभी भी ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रदर्शन करने बैठे हुए.
भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक दोषी डॉक्टर पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक वह ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बलदेव ठाकुर ने कहा कि वह लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मृतका मंजू शर्मा को न्याय मिलना चाहिए. उनका कहना है कि डॉक्टर को जब पता था कि महिला बीमार है तो उसका सिजेरियन क्यों किया महिला को डॉक्टर ने प्रताड़ित भी किया था इसकी भी उचित जांच होनी चाहि.
मृत्यु महिला मंजू शर्मा की मौत के मामले की जांच को लेकर जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है वह ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे. उनका कहना है कि बीते कल पूरे कल्लू के लोगों ने धरने प्रदर्शन में उनके साथ दिया था. हालांकि अब वह कुछ लोग ही आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं लेकिन अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इस धरने प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा. उनका कहना है कि मामले में आरोपित डॉक्टर क्यों अस्पताल नहीं आ रही है. इमरजेंसी के दौरान उन्हें कॉल भी किया गया लेकिन वह अभी तक नहीं आई.
इसमें कहीं ना कहीं उनके लापरवाही जरूर नजर आ रही है. ऐसे में इस मामले में उचित कार्यवाही होनी चाहिए. वही प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे बंजार के विधायक सुरेंद्र शोरी ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस प्रदर्शन के बारे में मालूम चला उन्होंने तुरंत प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि हालांकि वह बीते कल ही यहां आने वाले थे लेकिन किसी कार्यक्रम की चलते हुए जिला से बाहर थे.
ऐसे में आज सुबह यहां पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का प्रशासन और प्रबंधन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है. ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और मामले में आरोपी को उचित सजा मिले और मृतक महिला को न्याय मिलना चाहिए.