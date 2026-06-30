प्रसूता महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी

मृत्यु महिला मंजू शर्मा की मौत के मामले की जांच को लेकर जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है वह ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे. उनका कहना है कि बीते कल पूरे कल्लू के लोगों ने धरने प्रदर्शन में उनके साथ दिया था. हालांकि अब वह कुछ लोग ही आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं लेकिन अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इस धरने प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा. उनका कहना है कि मामले में आरोपित डॉक्टर क्यों अस्पताल नहीं आ रही है. इमरजेंसी के दौरान उन्हें कॉल भी किया गया लेकिन वह अभी तक नहीं आई.