सोलन मंडी में बागवानों के भुगतान का मामला गरमाया; 28 आढ़तियों पर कोर्ट में केस

ठियोग निवासी किसान मदन प्रेमी ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष आढ़ती अनूप को सेब बेचे थे, लेकिन करीब 80 हजार रुपये का भुगतान अब तक नहीं मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी फोन नहीं उठा रहा है. मदन प्रेमी के अनुसार कई किसानों की 12 लाख रुपये तक की राशि भी लंबित है. सरोग निवासी महिला किसान नीलम ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2025 में इसी आढ़ती को सेब बेचे थे. व्यापारी ने 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 80 हजार रुपये नहीं मिले. उन्होंने मंडी में फसलों की बिक्री वजन के आधार पर करने की मांग भी उठाई.