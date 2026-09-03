वंदे मातरम् पर फिर गरमाया सियासी माहौल; आज सत्र के समापन पर छंदों को लेकर नजर

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Himachal Pradesh Assembly Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दसवें और आखिरी दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बार फिर ‘वंदे मातरम्’ को लेकर सियासत गरमा गई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में “भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम् कहना है” के नारे लगाए.दरअसल, मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में ‘वंदे मातरम्’ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए थे.
सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तुलना कर उसके अपमान का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में सामने आए वीडियो को लेकर विपक्ष ने कहा था कि उसमें किसी तरह का अपमान नजर नहीं आ रहा है. विधानसभा की परंपरा के मुताबिक सदन की कार्यवाही के समापन पर ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया जाता है. ऐसे में आज सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सत्र के समापन पर ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह छंद गाए जाएंगे या सीडब्ल्यूसी निर्धारित फैसले के मुताबिक केवल दो छंदों का गायन होगा. इसे लेकर आज सदन के बाहर भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बयान पर अनुपूरक सवाल उठाते हुए सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार वास्तव में कर्मचारी हितैषी है, तो कर्मचारी और पेंशनर अपनी मांगों को लेकर धरने पर क्यों बैठे हैं.
जयराम ठाकुर ने आपदा के दौरान सरकार को मिली धनराशि के इस्तेमाल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने बिजली बोर्ड कर्मचारियों के ओपीएस को लेकर किए गए प्रदर्शन का हवाला देते हुए पूछा कि यदि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, तो फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी इसके लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं.