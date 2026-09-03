वंदे मातरम् पर फिर गरमाया सियासी माहौल; आज सत्र के समापन पर छंदों को लेकर नजर

सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तुलना कर उसके अपमान का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में सामने आए वीडियो को लेकर विपक्ष ने कहा था कि उसमें किसी तरह का अपमान नजर नहीं आ रहा है. विधानसभा की परंपरा के मुताबिक सदन की कार्यवाही के समापन पर ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया जाता है. ऐसे में आज सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सत्र के समापन पर ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह छंद गाए जाएंगे या सीडब्ल्यूसी निर्धारित फैसले के मुताबिक केवल दो छंदों का गायन होगा. इसे लेकर आज सदन के बाहर भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है.