सामाजिक संगठन रक्तदान, अंगदन, एम्बुलेंस सेवा से ले कर लंगर सेवा कर रहा

Rampur News: रामपुर के समीप 200 बिस्तरों वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में पांच ज़िलों के दूर-दराज इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीजों के तीमारदारों को अब रात्रि भोजन की चिंता नहीं सताती.
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Rampur News: रामपुर के समीप 200 बिस्तरों वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में पांच ज़िलों के दूर-दराज इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीजों के तीमारदारों को अब रात्रि भोजन की चिंता नहीं सताती. शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले गरीब और साधनहीन परिवारों को पहले भोजन के लिए भटकना पड़ता था. लेकिन अब “रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी, रामपुर” की पहल ने इस समस्या का समाधान कर दिया है.
सोसाइटी ने अस्पताल परिसर में ही रात्रि मुफ्त लंगर सेवा शुरू की है, जहां रोज़ करीब 300 लोगों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. संजय सूद (संयोजक, रक्तदान सेवा परिवार) ने कहा कि यह संस्था पहले से ही रक्तदान, अंगदान, एंबुलेंस सेवा और रोटी बैंक जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही है. देशभर में फैले इसके सैकड़ों वॉलिंटियर्स जरूरत पड़ने पर रकदान के लिए तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं. अब लंगर सेवा के जरिए यह संगठन मानव सेवा की नई मिसाल कायम कर रहा है. पवन नेगी (समाजसेवी) ने कहा कि “हमने पिछले साल अक्टूबर से अपने पांचवें संकल्प के तहत इस लंगर सेवा की शुरुआत की है.
लोगों के सहयोग से यह सेवा लगातार चल रही है और समाज से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है.” किन्नौर के तिब्बत सीमा क्षेत्र खाब गांव से आए संजीव नेगी ने कहा कि “दूर-दराज से आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है. गरीब और असहाय लोगों के लिए यह सेवा बेहद मददगार साबित हो रही है.” “यह बहुत सराहनीय पहल है. आज मैं भी इस सेवा में योगदान दे रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा.” सेवा, सहयोग और मानवता की यह मिसाल न सिर्फ जरूरतमंदों को राहत दे रही है, बल्कि समाज में भाईचारे और सद्भाव का संदेश भी फैला रही है.
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