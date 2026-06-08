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CM सुक्खू और नीरज भारती के बीच जुबानी जंग तेज; डोप टेस्ट कराने की चुनौती तक पहुंचा विवाद

CM Sukhu vs Neeraj Bharti: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:29 PM IST
CM सुक्खू और नीरज भारती के बीच जुबानी जंग तेज; डोप टेस्ट कराने की चुनौती तक पहुंचा विवाद

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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