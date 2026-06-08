/CM सुक्खू और नीरज भारती के बीच जुबानी जंग तेज; डोप टेस्ट कराने की चुनौती तक पहुंचा विवाद

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नीरज भारती ने वीडियो जारी कर पलटवार किया और सीएम सुक्खू को डोप टेस्ट कराने की खुली चुनौती दे डाली. नीरज भारती ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर ‘पत्ताछाप खैनी’ रगड़ते और खाते हुए देखा है. उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे को घुमाने गए थे और यदि वह रात में वीडियो बनाते हैं तो उसे नशे की हालत में बनाया गया वीडियो बताना गलत है. नीरज भारती ने कहा कि सुक्खू प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उनकी “टुच्चों वाली हरकतें” अभी भी खत्म नहीं हुई हैं.