/ठियोग के सेब कारोबारी पर 43 लाख की पेमेंट हड़पने का आरोप; आढ़तियों ने पुलिस के हवाले किया

उनका कहना है कि जब व्यापारी पेमेंट किए बिना भाग जाते हैं तो इसका सीधा असर आढ़तियों पर पड़ता है और वे भी बागवानों की पेमेंट नहीं कर पाते. वहीं, व्यापारी अशोक ने अपने बचाव में कहा कि बीते साल आखिर में उसके पास माल ज्यादा हो गया था. उसी दौरान सेब का बाजार गिर गया, जिससे उसे नुकसान हुआ और वह पेमेंट नहीं कर पाया.ठियोग पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आढ़तियों की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी अशोक कुमार को अपने हवाले लिया है और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.