/ठियोग के सेब कारोबारी पर 43 लाख की पेमेंट हड़पने का आरोप; आढ़तियों ने पुलिस के हवाले किया

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Theog Fraud News(अंकुश डोभाल): ज़िला शिमला की ठियोग पराला फल मंडी में दिल्ली के एक व्यापारी पर करीब 43 लाख रुपये की पेमेंट हड़पकर फरार होने का आरोप लगा है. पेमेंट न मिलने से परेशान आढ़तियों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी व्यापारी अशोक कुमार को पकड़कर ठियोग पुलिस के हवाले कर दिया. आढ़तियों ने पुलिस से मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और उनकी बकाया पेमेंट दिलाने की मांग की है.
पुलिस को दी शिकायत में आढ़तियों ने आरोप लगाया कि व्यापारी अशोक ने बीते साल करीब 43 लाख रुपये के सेब अलग-अलग आढ़तियों और बागवानों से खरीदे थे. इसके बाद उसने पेमेंट नहीं की और फरार हो गया. व्यापारी ने आढ़तियों को जो चेक दिए थे, वे भी बाउंस हो गए. पराला मंडी के आढ़ती एवं एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुशील के मुताबिक, अशोक पर उनका करीब 18 लाख रुपये का भुगतान बकाया है.
इसके अलावा पांच-छह अन्य आढ़तियों की भी पेमेंट फंसी हुई है. सुशील का कहना है कि ऐसे व्यापारियों की वजह से बागवान आढ़तियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार और कृषि उपज विपणन समिति से मांग की है कि मंडी में सेब खरीदने आने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा जाए और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए, ताकि पेमेंट किए बिना कोई व्यापारी भाग न सके.
उनका कहना है कि जब व्यापारी पेमेंट किए बिना भाग जाते हैं तो इसका सीधा असर आढ़तियों पर पड़ता है और वे भी बागवानों की पेमेंट नहीं कर पाते. वहीं, व्यापारी अशोक ने अपने बचाव में कहा कि बीते साल आखिर में उसके पास माल ज्यादा हो गया था. उसी दौरान सेब का बाजार गिर गया, जिससे उसे नुकसान हुआ और वह पेमेंट नहीं कर पाया.ठियोग पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आढ़तियों की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी अशोक कुमार को अपने हवाले लिया है और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.