/कांगड़ा में पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार; इस साल नौ लाख पार हो सकता है पर्यटकों का आंकड़ा

राज्य चुनें
Dharamshala News (विपिन कुमार): कांगड़ा जिले में इस वर्ष पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बने तनावपूर्ण माहौल का पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ा था, लेकिन वर्ष 2026 में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि अगस्त तक करीब सात लाख पर्यटक कांगड़ा जिले का रुख कर चुके हैं.
वर्ष के आगामी महीनों में त्योहारी सीजन और अन्य पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए यह आंकड़ा नौ लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है. जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि वर्ष 2025 में कांगड़ा में करीब आठ लाख घरेलू और लगभग 30 हजार विदेशी पर्यटक पहुंचे थे. पिछले वर्ष मई में उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों का सीधा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा था. इसके चलते धर्मशाला समेत हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आमद अचानक कम हो गई थी और पर्यटन कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा था.
उन्होंने बताया कि इस वर्ष पर्यटन क्षेत्र में बेहतर रुझान देखने को मिल रहा है. अगस्त तक करीब सात लाख पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों में उत्साह है. आगामी त्योहारी सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा धर्मशाला में दलाई लामा की मौजूदगी के कारण विदेशी पर्यटकों की आमद भी बढ़ रही है. विनय धीमान ने कहा कि मौजूदा पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए वर्ष के अंत तक कांगड़ा जिले में पर्यटकों की संख्या नौ लाख से अधिक पहुंचने की उम्मीद है. इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल, होम स्टे, टैक्सी, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों को भी लाभ मिलने की संभावना है.