/कांगड़ा में पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार; इस साल नौ लाख पार हो सकता है पर्यटकों का आंकड़ा

उन्होंने बताया कि इस वर्ष पर्यटन क्षेत्र में बेहतर रुझान देखने को मिल रहा है. अगस्त तक करीब सात लाख पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों में उत्साह है. आगामी त्योहारी सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा धर्मशाला में दलाई लामा की मौजूदगी के कारण विदेशी पर्यटकों की आमद भी बढ़ रही है. विनय धीमान ने कहा कि मौजूदा पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए वर्ष के अंत तक कांगड़ा जिले में पर्यटकों की संख्या नौ लाख से अधिक पहुंचने की उम्मीद है. इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल, होम स्टे, टैक्सी, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों को भी लाभ मिलने की संभावना है.