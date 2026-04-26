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पंडोह डैम के पास दर्दनाक हादसा; गहरी खाई में गिरी कार

Mandi News: मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:06 PM IST

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पंडोह डैम के पास दर्दनाक हादसा; गहरी खाई में गिरी कार

Mandi News(नितेश सैनी): मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. पंडोह डैम के समीप शिवाबादर सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए.

जानकारी के अनुसार कार (HP 32 A 7626) में चार लोग सवार थे, जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं. सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वाहन पंडोह डैम के पास शिवाबादर मार्ग पर पहुंचा, अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी.

बताया जा रहा है कि गिरते समय वाहन सीधे डैम तक नहीं पहुंचा, बल्कि पहाड़ी के बीच में ही अटक गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. यदि कार सीधे डैम में गिरती तो नुकसान और भी अधिक गंभीर हो सकता था. हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार आवाज सुनी और तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. घायलों में दो सगे भाई-तनु और मनु शामिल हैं, जो सुराही खड्ड के निवासी बताए जा रहे हैं. वहीं, अन्य दो महिलाएं हटोन क्षेत्र की रहने वाली हैं.

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इस हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य तीनों सवार भी बुरी तरह घायल हुए हैं. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को खाई से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई. घटना की सूचना मिलते ही डैम सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक तक्षक अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. उनके साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव अभियान को तेज किया.

इसके अलावा पंडोह पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है.

पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में वाहन के संतुलन बिगड़ने को मुख्य कारण माना जा रहा है, हालांकि तकनीकी खराबी या सड़क की स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है. एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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