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ऊना से शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बस सेवा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 50 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी

Mukesh Agnihotri: हिमाचल के ऊना में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आईएसबीटी ऊना से ई-बसों को हरी झंडी दिखाई. अगले 10 दिनों में सभी बसें नियमित संचालन में आ जाएंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:36 PM IST
ऊना से शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बस सेवा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 50 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी

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