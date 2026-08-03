/ऊना से शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बस सेवा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 50 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी

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Una News: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को आईएसबीटी ऊना से नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊना जिले को 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है, जिससे लोगों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी.
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मिली 125 इलेक्ट्रिक बसें
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 125 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं. इनमें ऊना को 50, हमीरपुर को 35, बिलासपुर को 20, देहरा को 10 और नालागढ़ को 15 बसें आवंटित की गई हैं. उन्होंने कहा कि इन बसों के संचालन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी.
चार्जिंग स्टेशन भी किए जा रहे विकसित
डिप्टी सीएम ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए ऊना बस अड्डे पर दो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा रामपुर, हरोली, दुलैहड़ और अंब में भी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. जरूरत के अनुसार अन्य स्थानों पर भी चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
10 दिनों में नियमित संचालन शुरू होगा
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को सस्ती, आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है. सभी नई इलेक्ट्रिक बसों को अगले 10 दिनों के भीतर नियमित रूप से विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा.
पुराने बस स्टैंड को बनाया जाएगा सिटी सेंटर
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पुराने ऊना बस स्टैंड को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है. यहां मल्टीलेवल पार्किंग, मल्टीप्लेक्स, नगर निगम कार्यालय समेत कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके साथ ही ऊना में टायर री-ट्रेडिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पर्यावरण हितैषी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है.