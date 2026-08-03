/ऊना से शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बस सेवा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 50 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी

Una News: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को आईएसबीटी ऊना से नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊना जिले को 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है, जिससे लोगों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी.