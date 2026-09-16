/चिट्टे के खिलाफ ऊना में उमड़ा जनसैलाब, 40 हजार लोगों ने लिया संकल्प; गूंजा ‘हिमाचल है तैयार’

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Una News: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत ऊना के इंदिरा खेल मैदान से एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में आयोजित इस वॉकथॉन में स्कूली बच्चों, युवाओं और अन्य लोगों समेत करीब 40 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया गया. इस दौरान पूरा क्षेत्र नशे के खिलाफ नारों और संदेशों से गूंजता रहा.
मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में युवा कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए. युवाओं में मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने और बातचीत करने को लेकर भी उत्साह देखने को मिला. वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ने कई युवाओं से बातचीत की और उनकी पढ़ाई तथा भविष्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की.
वॉकथॉन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राकेश कालिया, विधायक सुदर्शन बबलू, विधायक विवेक शर्मा, पूर्व मंत्री एवं एससी आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, महाधिवक्ता अनूप रत्न और जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम सहित कई लोग मौजूद रहे.
युवाओं ने ली नशे से दूर रहने की शपथ
वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को एंटी चिट्टा अभियान और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई. प्रतिभागियों के हाथों में नशे के खिलाफ संदेश लिखी तख्तियां नजर आईं. इस दौरान गीतों और नारों के बीच युवाओं ने नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया.
वॉकथॉन के दौरान 'चिट्टे पर प्रहार, हिमाचल है तैयार' का संदेश प्रमुखता से गूंजता रहा. आयोजन के जरिए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया.
मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्रवाई का किया जिक्र
वॉकथॉन के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई का उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल सरकार के नशा विरोधी मॉडल को केंद्र के नारकोटिक्स विभाग ने भी सराहा है और अन्य राज्यों को इसे अपनाने के लिए कहा गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव किए हैं. उन्होंने दावा किया कि नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए लोगों की संपत्तियां जब्त करने और कुछ मामलों में उन्हें नष्ट करने तक की कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों के दौरान चिट्टा और नशे से जुड़े मामलों में कमी आने का भी दावा किया. हालांकि, इन दावों के आंकड़ों का विस्तृत विवरण उन्होंने इस बातचीत में साझा नहीं किया.
भाजपा पर भी साधा निशाना
नशे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून को भाजपा शासित राज्यों में पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया.
सुक्खू ने कहा कि एंटी चिट्टा वॉकथॉन किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं थी, बल्कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम था. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को राजनीतिक विरोध से अलग हटकर ऐसे अभियान में शामिल होना चाहिए था.
'हार्मनी ऑफ द पाइंस' ने बांधा समां
कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पुलिस का ऑर्केस्ट्रा 'हार्मनी ऑफ द पाइंस' भी आकर्षण का केंद्र रहा. सब इंस्पेक्टर ठाकुर दास के नेतृत्व में 16 सदस्यीय ऑर्केस्ट्रा ने सुबह करीब आठ बजे से कार्यक्रम स्थल पर प्रस्तुति शुरू की.
मुख्यमंत्री के पहुंचने तक ऑर्केस्ट्रा ने गीत-संगीत के माध्यम से मौजूद बच्चों और युवाओं का मनोरंजन किया. इस दौरान नशे के खिलाफ अभियान से जुड़े 'चिट्टे पर प्रहार, हिमाचल है तैयार' संदेश वाले AI से तैयार गीत को भी बजाया गया.
ऑर्केस्ट्रा के गायक कार्तिक, मनमोहन, कृतिका, दिलीप और दीपिका ने प्रस्तुति दी. टीम ने हिंदी फिल्मी गीतों के अलावा पंजाबी और हिमाचली गीत भी प्रस्तुत किए. संगीत और जागरूकता संदेशों के बीच ऊना का यह आयोजन नशे के खिलाफ सामूहिक भागीदारी का मंच बना.