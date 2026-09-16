/चिट्टे के खिलाफ ऊना में उमड़ा जनसैलाब, 40 हजार लोगों ने लिया संकल्प; गूंजा ‘हिमाचल है तैयार’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव किए हैं. उन्होंने दावा किया कि नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए लोगों की संपत्तियां जब्त करने और कुछ मामलों में उन्हें नष्ट करने तक की कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.