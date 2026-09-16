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चिट्टे के खिलाफ ऊना में उमड़ा जनसैलाब, 40 हजार लोगों ने लिया संकल्प; गूंजा ‘हिमाचल है तैयार’

Una Anti-Chitta Walkathon: ऊना में चिट्टे के खिलाफ वॉकथॉन में करीब 40 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. युवाओं ने नशे से दूर रहने की शपथ ली और ‘चिट्टे पर प्रहार’ का संदेश दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:38 PM IST
चिट्टे के खिलाफ ऊना में उमड़ा जनसैलाब, 40 हजार लोगों ने लिया संकल्प; गूंजा ‘हिमाचल है तैयार’

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