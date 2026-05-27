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ऊना में भाजपा नेता को गोली मारने की धमकी! कार पर चिपका मिला पत्र, सत्ती ने सरकार पर बोला हमला

Una BJP Leader Threat: ऊना में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कौशल को गोली मारने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई. धमकी भरा पत्र उनकी कार पर चिपका मिला. सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप लगाए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 27, 2026, 06:02 PM IST

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ऊना में भाजपा नेता को गोली मारने की धमकी! कार पर चिपका मिला पत्र, सत्ती ने सरकार पर बोला हमला

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कौशल को गोली मारने की धमकी मिलने से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि धमकी भरा पत्र उनके घर के बाहर खड़ी कार पर चिपकाया हुआ मिला, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

इस घटना को लेकर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और ऊना सदर विधायक सतपाल सत्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने और गुंडागर्दी बढ़ने का आरोप लगाया। सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय परिवारवाद की राजनीति कर रही है, जिसके चलते अपराध और दबाव की घटनाएं बढ़ रही हैं.

पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
सतपाल सत्ती ने पुलिस प्रशासन से बिना किसी दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने मीडिया को धमकी भरे पत्र की कॉपी भी दिखाई. सत्ती ने दावा किया कि पंचायत चुनावों के दौरान सोहारी टकोली क्षेत्र में गुंडागर्दी की घटनाएं हुई हैं और इससे जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप
भाजपा नेता ने बनगढ़ ग्राम पंचायत चुनाव परिणामों में भी धांधली के आरोप लगाए. उनका कहना है कि मतगणना के दौरान कई बार परिणाम बदले गए और कुछ मतों को रद्द कर अंतिम नतीजा प्रभावित किया गया. उन्होंने चुनावी ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर एक व्यक्ति के पास स्टैंप पाए जाने का भी आरोप लगाया और संबंधित अधिकारियों को हटाने की मांग की.

प्रशासन ने कही कार्रवाई की बात
वहीं ऊना के डिप्टी कमिश्नर जतिन लाल ने बताया कि सोहारी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद के मामले में पुलिस को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

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