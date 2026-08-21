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ऊना कॉलेज में ABVP का अनोखा प्रदर्शन, कॉलेज प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए किया हवन-यज्ञ

ABVP Protest: ऊना कॉलेज में फीस वृद्धि के विरोध में ABVP ने अनोखा प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में हवन-यज्ञ कर प्रबंधन की सद्बुद्धि की प्रार्थना की. मैनेजमेंट कमेटी के फैसले का इंतजार है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:43 PM IST
ऊना कॉलेज में ABVP का अनोखा प्रदर्शन, कॉलेज प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए किया हवन-यज्ञ

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