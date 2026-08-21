ऊना कॉलेज में ABVP का अनोखा प्रदर्शन, कॉलेज प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए किया हवन-यज्ञ

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Una News: राजकीय महाविद्यालय ऊना में फीस वृद्धि और विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को एक अलग अंदाज में नजर आया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ऊना इकाई ने कॉलेज प्रबंधन की सद्बुद्धि और सकारात्मक सोच के लिए कॉलेज परिसर में हवन-यज्ञ किया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कॉलेज में पुलिस बल भी तैनात रहा.
फीस वृद्धि के विरोध में आंदोलन जारी
ABVP कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से कॉलेज प्रशासन के सामने उठा रहे हैं. उनका आरोप है कि अब तक उनकी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है.
इसी के चलते कार्यकर्ताओं ने हवन-यज्ञ कर प्रार्थना की कि कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से ले और उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक फैसला करे.
ABVP ऊना इकाई के अध्यक्ष सूरज शर्मा ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं है, बल्कि छात्रहित से जुड़े मुद्दों का समाधान करवाना है. उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके भविष्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जाता है या उनकी मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा.
हवन के दौरान कॉलेज में तैनात रहा पुलिस बल
हवन-यज्ञ के दौरान कॉलेज परिसर में पुलिस बल की तैनाती भी रही. हालांकि कार्यक्रम को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ABVP कार्यकर्ताओं ने हवन आयोजित करने के लिए प्रबंधन से कोई अनुमति नहीं ली थी.
कॉलेज प्रिंसिपल के अनुसार, जब उन्हें कार्यक्रम की जानकारी मिली, तब तक हवन लगभग पूरा हो चुका था. ऐसे में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा.
मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद होगा फैसला
फीस वृद्धि के मुद्दे पर कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि विद्यार्थियों को पहले ही बताया जा चुका है कि इस मामले में मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि कमेटी के एक सदस्य के उपलब्ध न होने के कारण अभी बैठक नहीं हो सकी है. बैठक होने के बाद फीस वृद्धि को लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा.
फिलहाल ABVP का आंदोलन जारी है और विद्यार्थियों की मांगों पर मैनेजमेंट कमेटी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है.