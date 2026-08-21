ऊना कॉलेज में ABVP का अनोखा प्रदर्शन, कॉलेज प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए किया हवन-यज्ञ

Una News: राजकीय महाविद्यालय ऊना में फीस वृद्धि और विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को एक अलग अंदाज में नजर आया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ऊना इकाई ने कॉलेज प्रबंधन की सद्बुद्धि और सकारात्मक सोच के लिए कॉलेज परिसर में हवन-यज्ञ किया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कॉलेज में पुलिस बल भी तैनात रहा.