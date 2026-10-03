ऊना में कांग्रेस की अहम बैठक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग पर रणनीति

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Una News: ऊना में जिला कांग्रेस की एक अहम बैठक जिला अध्यक्ष देशराज गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर पार्टी के आगामी अभियान की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया.
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देशभर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अभियान चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और उसके सहयोगी दलों के दबाव में मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं. गौतम ने इसे मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए और उन्हें पद से हटाया जाए. गौतम के मुताबिक, पार्टी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रही है.
बूथ स्तर तक पहुंचेगा कांग्रेस का अभियान
देशराज गौतम ने कहा कि कांग्रेस इस अभियान को अब बूथ स्तर तक ले जाएगी. पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदाता अधिकारों और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा पर चुनाव आयोग पर दबाव डालकर मतदाताओं के वोट कटवाने का आरोप लगा रही है और इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर जनता के बीच ले जाने की तैयारी है.
अनुच्छेद 326 का भी किया जिक्र
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने तथा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस अभियान को संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राप्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की रक्षा से जोड़कर जनता के बीच ले जाएगी.