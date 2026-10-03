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ऊना में कांग्रेस की अहम बैठक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग पर रणनीति

Himachal Congress: ऊना में कांग्रेस की अहम बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और कानूनी कार्रवाई की मांग उठी. पार्टी ने बूथ स्तर तक अभियान चलाने का ऐलान किया.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 03, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 04:17 PM IST
ऊना में कांग्रेस की अहम बैठक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग पर रणनीति

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