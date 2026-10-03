ऊना में कांग्रेस की अहम बैठक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग पर रणनीति

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देशभर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अभियान चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और उसके सहयोगी दलों के दबाव में मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं. गौतम ने इसे मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.