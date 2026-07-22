/नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

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Una News: नीट परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ऊना और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊना के संयुक्त तत्वावधान में "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी.
जंतर-मंतर की घटना की निंदा
जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार नीट परीक्षा और अन्य भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कांग्रेस नेताओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और अन्य नेताओं के साथ किया गया व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है.
छात्रों की आवाज उठाने का दावा
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता. उनका कहना था कि देश का युवा अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आवाज उठा रहा है, इसलिए सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए.
कांग्रेस ने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वह आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी.