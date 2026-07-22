/नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

जंतर-मंतर की घटना की निंदा

जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार नीट परीक्षा और अन्य भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कांग्रेस नेताओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया.