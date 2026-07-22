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नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Una Congress Protest: ऊना में कांग्रेस ने NEET परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए युवाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद की.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:34 PM IST
नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

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