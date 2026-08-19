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ऊना में डिप्टी CM का बड़ा ऐलान! महिला प्रधानों के अधिकारों पर कही दो टूक बात, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

ऊना में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए. महिला प्रधानों के अधिकारों और पंचायत भवनों को लेकर भी सख्त संदेश दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:30 PM IST
ऊना में डिप्टी CM का बड़ा ऐलान! महिला प्रधानों के अधिकारों पर कही दो टूक बात, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

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