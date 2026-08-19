/ऊना में डिप्टी CM का बड़ा ऐलान! महिला प्रधानों के अधिकारों पर कही दो टूक बात, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Una News: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को लोगों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निपटारे में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से मामलों का समाधान करें.