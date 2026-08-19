/ऊना में डिप्टी CM का बड़ा ऐलान! महिला प्रधानों के अधिकारों पर कही दो टूक बात, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

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Una News: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को लोगों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निपटारे में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से मामलों का समाधान करें.
जिला परिषद सभागार ऊना में हुई बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों, विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई. उपमुख्यमंत्री ने समिति सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
पटवारखानों के लिए तैयार होगा समेकित प्रस्ताव
उपमुख्यमंत्री ने उपायुक्त को जिले में पटवारखानों और नवगठित पंचायतों के पंचायत घरों के निर्माण से जुड़े मामलों की विशेष समीक्षा के लिए बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए.
उन्होंने पटवारखानों से संबंधित मामलों का एक समेकित प्रस्ताव तैयार करने को कहा. इसमें उन स्थानों का पूरा विवरण शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पटवारखाना भवनों का निर्माण प्रस्तावित है और जहां नए पटवारखाने खोलने की आवश्यकता है.
पंचायत घरों के लिए भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता
मुकेश अग्निहोत्री ने नवगठित पंचायतों के पंचायत घरों के निर्माण से जुड़े भूमि मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भूमि की उपलब्धता, हस्तांतरण या अन्य प्रशासनिक अड़चनें हैं, वहां संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द समाधान निकाला जाए.
निर्वाचित प्रधान के अधिकारों का सम्मान जरूरी
बैठक के दौरान पंचायतों में प्रधान की भूमिका को लेकर भी उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधान की भूमिका और अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति का पंचायत के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है.
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यदि किसी पंचायत में महिला प्रधान निर्वाचित होती हैं तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं को प्रधान मानकर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. प्रधान महिला हो या पुरुष, वह जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है और पंचायत व्यवस्था में उसके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए.