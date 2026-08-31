/नेपाल हादसे में ऊना का इंजीनियर लापता: हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे होने की आशंका, परिवार ने भारत सरकार से लगाई गुहार

सुखविंदर रत्न ऊना के मेहतपुर बसदेहड़ा के रहने वाले हैं और नेपाल के त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. बाढ़ के बाद से उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है. परिजनों ने भारत सरकार और हिमाचल सरकार से नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द उनकी तलाश और रेस्क्यू कराने की अपील की है.