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नेपाल हादसे में ऊना का इंजीनियर लापता: हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे होने की आशंका, परिवार ने भारत सरकार से लगाई गुहार

नेपाल की भीषण बाढ़ के बाद ऊना के इंजीनियर सुखविंदर रत्न के लापता होने से परिवार परेशान है. हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू की मांग.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 31, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:10 PM IST
नेपाल हादसे में ऊना का इंजीनियर लापता: हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे होने की आशंका, परिवार ने भारत सरकार से लगाई गुहार

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