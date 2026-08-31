/नेपाल हादसे में ऊना का इंजीनियर लापता: हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे होने की आशंका, परिवार ने भारत सरकार से लगाई गुहार

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Una News: नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और ग्लेशियर-रॉक एवेलॉन्च के बाद कई हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं. इन परियोजनाओं की सुरंगों और भूमिगत हिस्सों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के फंसे या लापता होने की खबर है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले इंजीनियर सुखविंदर रत्न के परिजन उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हैं.
सुखविंदर रत्न ऊना के मेहतपुर बसदेहड़ा के रहने वाले हैं और नेपाल के त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. बाढ़ के बाद से उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है. परिजनों ने भारत सरकार और हिमाचल सरकार से नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द उनकी तलाश और रेस्क्यू कराने की अपील की है.
टनल नंबर-1 में फंसे होने की आशंका
परिवार के मुताबिक, कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया है कि सुखविंदर समेत कुछ अन्य कर्मचारी हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे हो सकते हैं. परिजनों का कहना है कि टनल के अंदर फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
हालांकि, सुखविंदर की मौजूदा स्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. उपलब्ध रिपोर्टों में भी उन्हें लापता बताया गया है.
बूढ़ी दादी, माता-पिता और पत्नी को बेटे की चिंता
सुखविंदर के लापता होने की खबर के बाद ऊना में उनके परिवार का बुरा हाल है. बुजुर्ग माता-पिता और दादी लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
परिजनों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी संपर्क करने की कोशिश की है. परिवार की मांग है कि भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ तत्काल बातचीत कर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाए.
तीन साल पहले हुई थी शादी, डेढ़ साल का बेटा
सुखविंदर की करीब तीन साल पहले शादी हुई थी और उनका डेढ़ साल के करीब का बेटा है. उनकी पत्नी ने बताया कि पति के नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने की जानकारी तो थी, लेकिन हादसे के बाद से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं हो पाया है.
उन्होंने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर जल्द से जल्द सुखविंदर को सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है.
भाई और रिश्तेदार भी काठमांडू पहुंचे
सुखविंदर की तलाश के लिए उनके बड़े भाई वीरेंद्र रत्न, जो दुबई में इंजीनियर हैं, काठमांडू पहुंचे हैं. उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटा रहे हैं.
परिवार के मुताबिक, एक नेपाली कर्मचारी से मिली जानकारी के आधार पर सुखविंदर के टनल नंबर-1 में होने की आशंका जताई गई है. इसके बाद भारतीय दूतावास को भी मामले की जानकारी दी गई.
परिवार ने भारत सरकार से मांगी तत्काल मदद
परिवार के सदस्य शुभम रत्न ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर चल रहे राहत और बचाव अभियान की गति को लेकर परिवार चिंतित है.
परिवार का आग्रह है कि भारत सरकार नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम की मदद से सुरंग में फंसे भारतीयों को जल्द बाहर निकालने के प्रयास तेज किए जाएं.
नेपाल में बाढ़ से प्रभावित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की खबरों के बीच भारत की एक तकनीकी टीम भी प्रभावित सुरंगों का जायजा ले चुकी है. इसका उद्देश्य बचाव अभियान को तेज करने में तकनीकी मदद देना है.