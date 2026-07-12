Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /ऊना के गगरेट में फायरिंग से सनसनी, अवैध शराब की जानकारी लेने पहुंचे युवक को गोली लगी; आरोपी हिरासत में

ऊना के गगरेट में फायरिंग से सनसनी, अवैध शराब की जानकारी लेने पहुंचे युवक को गोली लगी; आरोपी हिरासत में

Una Firing: हिमाचल के ऊना जिले के गगरेट के डंगोह खुर्द में अवैध शराब की जानकारी लेने पहुंचे कारोबारी के कर्मचारी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी गई. घायल को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 12, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:41 AM IST
ऊना के गगरेट में फायरिंग से सनसनी, अवैध शराब की जानकारी लेने पहुंचे युवक को गोली लगी; आरोपी हिरासत में
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हिमाचल में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का खतरा! 6 जिलों में येलो अलर्ट
Himachal Weather53 min ago
2
punjab weather1 hr ago
3
ajj da hukamnama3 hrs ago
4
Mansa Murder newsJul 11
5
patiala newsJul 11