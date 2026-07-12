/ऊना के गगरेट में फायरिंग से सनसनी, अवैध शराब की जानकारी लेने पहुंचे युवक को गोली लगी; आरोपी हिरासत में

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के डंगोह खुर्द गांव में शनिवार को फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. कथित तौर पर अवैध शराब के कारोबार की जानकारी जुटाने पहुंचे एक शराब कारोबारी के कर्मचारी को गोली मार दी गई. गोली उसकी जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.