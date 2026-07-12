/ऊना के गगरेट में फायरिंग से सनसनी, अवैध शराब की जानकारी लेने पहुंचे युवक को गोली लगी; आरोपी हिरासत में

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Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के डंगोह खुर्द गांव में शनिवार को फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. कथित तौर पर अवैध शराब के कारोबार की जानकारी जुटाने पहुंचे एक शराब कारोबारी के कर्मचारी को गोली मार दी गई. गोली उसकी जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
पूछताछ के दौरान बढ़ा विवाद
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दौलतपुर चौक के एक शराब कारोबारी के कुछ कर्मचारी निजी वाहन से जोह बह क्षेत्र में कथित अवैध शराब के कारोबार की जानकारी लेने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात डंगोह खुर्द निवासी मोहिंदर सिंह उर्फ कोको से हुई.
बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई.
लाइसेंसी बंदूक से चली गोली
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मोहिंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली एक कर्मचारी की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. गोली चलने की आवाज से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर
घायल को उसके साथी तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दौलतपुर चौक ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, टांडा रेफर कर दिया गया.
आरोपी हिरासत में, पुलिस जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही गगरेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.