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ऊना में बड़ा हादसा! पीर निगाह से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, कई गंभीर घायल

Una Accident: पीर निगाह से लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं से भरा मालवाहक वाहन खाई में गिर गया. हादसे में करीब 40 लोग घायल हुए, कई गंभीर घायलों को PGI रेफर किया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:57 PM IST
ऊना में बड़ा हादसा! पीर निगाह से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, कई गंभीर घायल

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