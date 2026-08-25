/ऊना में बड़ा हादसा! पीर निगाह से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, कई गंभीर घायल

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Una Accident: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में माथा टेककर लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं से भरा एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में करीब 40 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है. घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं.
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. अस्पताल में करीब 35 श्रद्धालुओं के उपचार के लिए पहुंचने की जानकारी सामने आई है. कुछ घायलों को गंभीर चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है.
उतराई में चालक ने खोया वाहन पर नियंत्रण
जानकारी के अनुसार, हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री सहित पानीपत, फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का जत्था रविवार को पीर निगाह पहुंचा था. श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थल पर माथा टेकने के साथ लंगर भी लगाया था.
मंगलवार सुबह श्रद्धालु वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीर निगाह मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर उतराई वाले हिस्से में 14 टायर वाला मालवाहक वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा.
40 के करीब श्रद्धालु घायल
हादसे में वाहन में सवार करीब 40 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है. दुर्घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, करीब 35 घायल अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे हैं. इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर उपचार के लिए आगे रेफर किया गया है.
गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान जाने की सूचना नहीं है. हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं. हादसा किस वजह से हुआ, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है.