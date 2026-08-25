/ऊना में बड़ा हादसा! पीर निगाह से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, कई गंभीर घायल

Una Accident: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में माथा टेककर लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं से भरा एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में करीब 40 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है. घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं.