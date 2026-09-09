ऊना में नशे पर पुलिस का बड़ा वार! 5 दिन में 87.77 ग्राम चिट्टा बरामद, 9 आरोपी गिरफ्तार

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Una News: नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऊना पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने पिछले पांच दिनों में 6 NDPS मामले दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन मामलों में पुलिस ने कुल 87.77 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया है.
जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए कहा कि नशा माफिया के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस सभी मामलों में आरोपियों के आपराधिक और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लिंक की जांच कर रही है.
अलग-अलग मामलों में हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऊना की टीम ने एक आरोपी से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की.
इसके बाद 6 सितंबर को गगरेट थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस ने दो आरोपियों से 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की. इसी दिन ऊना सदर पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर निवासी दो आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से 11.57 ग्राम हेरोइन बरामद की.
7 सितंबर को हरोली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हरोली क्षेत्र में एक आरोपी से 9.10 ग्राम हेरोइन बरामद की.
वहीं, 8 सितंबर को अंब थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 17.68 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है.
मोटरसाइकिल सवार दो आरोपियों से 37.92 ग्राम चिट्टा बरामद
बुधवार को ऊना सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल की तलाशी ली. इस दौरान पंजाब के होशियारपुर निवासी दो आरोपियों के कब्जे से 37.92 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
नशे की सप्लाई चेन खंगाल रही पुलिस
एसपी सचिन हीरेमठ ने बताया कि सभी नौ आरोपियों के आगे-पीछे के लिंक और संपर्कों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.
उन्होंने कहा कि ऊना पुलिस नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और जिले में नशे के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे.
पुलिस ने लोगों से मांगा सहयोग
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे की खरीद-फरोख्त, तस्करी या सप्लाई से जुड़ी कोई भी जानकारी पुलिस के साथ साझा करें. पुलिस के मुताबिक सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
पुलिस ने कहा कि ऊना को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस के साथ-साथ आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है.