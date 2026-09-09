ऊना में नशे पर पुलिस का बड़ा वार! 5 दिन में 87.77 ग्राम चिट्टा बरामद, 9 आरोपी गिरफ्तार

नशे की सप्लाई चेन खंगाल रही पुलिस

एसपी सचिन हीरेमठ ने बताया कि सभी नौ आरोपियों के आगे-पीछे के लिंक और संपर्कों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.