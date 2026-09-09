Add Zee Business As A Preferred Source
App

ऊना में नशे पर पुलिस का बड़ा वार! 5 दिन में 87.77 ग्राम चिट्टा बरामद, 9 आरोपी गिरफ्तार

Drug Seize: ऊना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में 5 दिनों में 6 NDPS केस दर्ज किए. 87.77 ग्राम हेरोइन बरामद कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 09, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:38 PM IST
ऊना में नशे पर पुलिस का बड़ा वार! 5 दिन में 87.77 ग्राम चिट्टा बरामद, 9 आरोपी गिरफ्तार

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
2
3
4
5