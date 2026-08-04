Add Zee Business As A Preferred Source
App

ऊना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, PWD का JE 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Una News:

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 04, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:05 PM IST
ऊना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, PWD का JE 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ E-20 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
2
3
4
5