ऊना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, PWD का JE 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Una News(राकेश मल्ही): हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के इलेक्ट्रिकल विंग में तैनात एक जूनियर इंजीनियर (JE) को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.