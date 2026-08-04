ऊना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, PWD का JE 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

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Una News(राकेश मल्ही): हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के इलेक्ट्रिकल विंग में तैनात एक जूनियर इंजीनियर (JE) को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार ने विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उसके द्वारा किए गए कार्य का बिल पास करने के एवज में संबंधित जूनियर इंजीनियर लगातार 8 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले का प्रारंभिक सत्यापन किया, जिसमें शिकायत सही पाई गई.
इसके बाद विजिलेंस अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप ऑपरेशन तैयार किया। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता रिश्वत की राशि लेकर आरोपी के पास पहुंचा. जैसे ही जूनियर इंजीनियर ने 8 हजार रुपये की रिश्वत ली, मौके पर पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई.
विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका तो नहीं है.
जिला ऊना में हुई इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी विभाग में उनसे रिश्वत मांगी जाती है तो इसकी सूचना तुरंत विजिलेंस को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और सरकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके.