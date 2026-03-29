ऊना के संतोखगढ़ में बड़ा हादसा टला: गैस टैंकर और टिप्परों की टक्कर, तीन घायल

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के संतोखगढ़ क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। स्वां नदी के पुल पर एक LPG गैस टैंकर और दो टिप्परों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त

टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में तीनों ड्राइवर घायल हो गए और टक्कर के बाद गाड़ियों में फंस गए.

स्थानीय लोगों ने बचाई जान

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों के आगे के हिस्से को तोड़कर ड्राइवरों को बाहर निकाला गया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

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यातायात प्रभावित, लगा लंबा जाम

हादसे के बाद पुल पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर यातायात बहाल करवाया.

एक दिन पहले भी हुआ था हादसा

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले संतोखगढ़ के गौशाला चौक पर भी एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया था. हालांकि उस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भारी नुकसान हुआ था.

लगातार हादसों से बढ़ी चिंता

क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अब ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग उठने लगी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.