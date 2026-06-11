स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायतें देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.