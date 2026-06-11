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ऊना में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्ची पर झुंड ने किया हमला; CCTV वीडियो वायरल

UNA News: जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर के बाहर निकली थी. इसी दौरान अचानक कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया. कुत्ते बच्ची को काफी देर तक नोचते रहे. घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके कारण बच्ची खुद को बचाने में असमर्थ रही.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 11, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:08 PM IST
ऊना में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्ची पर झुंड ने किया हमला; CCTV वीडियो वायरल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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