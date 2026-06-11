राज्य चुनें
UNA News(Rakesh Malhi): हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. ताजा मामला वीरवार सुबह का है, जब आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया.
जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर के बाहर निकली थी. इसी दौरान अचानक कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया. कुत्ते बच्ची को काफी देर तक नोचते रहे. घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके कारण बच्ची खुद को बचाने में असमर्थ रही.
बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल अस्पताल में उसका उपचार जारी है.
घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुत्तों का झुंड बच्ची पर हमला कर रहा है और उसे नोच रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायतें देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
इस घटना के बाद एक बार फिर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.